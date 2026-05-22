23 мая в рамках 38-го тура испанской Примеры сыграют «Мальорка» и «Овьедо». Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Мальорка — Овьедо с коэффициентом для ставки за 2.73.

«Мальорка»

Турнирное положение: Команда занимает 19-е место в таблице Примеры, находясь в зоне вылета, с 39 очками в активе после 37-и туров. «Мальорка» отстает от безопасной зоны на три очка при общей разнице мячей — 44:57.

Последние матчи: В прошлом поединке команда продлила серию без побед до трех матчей кряду, проиграв в гостевом поединке «Леванте» со счетом 0:2.

Ранее «Мальорка» проиграла в гостях встречу против «Хетафе» со счетом 1:3, поделил очки с «Вильярреалом», завершив матч со счетом 1:1, и выиграл с минимальным счетом 1:0 «Жирону».

Не сыграют: травмирован Матео Джозеф и Жан Салас.

Состояние команды: «Мальорка» пока не потеряла шансы на сохранение прописки в Ла Лиге, но даже победа не может гарантировать команде следующего сезона в высшем дивизионе. Ситуацию осложняет всего одна победа в шести поединках.

«Овьедо»

Турнирное положение: «Овьедо» занимает последнюю, 20-ю строчку в турнирной таблице Ла лиги, набрав после 36-ти туров 29 очков при общей разнице мячей — 26:57.

Последние матчи: В последнем матче команда потерпела 20-е поражение в сезоне, уступив в домашнем поединке «Алавесу» со счетом 0:1.

Ранее команда уступила мадридскому «Реалу» со счетом 0:2, поделила очки в поединке против «Хетафе» (0:0) и была разгромлена «Бетисом» в гостях со счетом 0:3.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Овьедо» не знает побед в шести матчах подряд, проиграв четыре из них. Команда прочно стоит на «вылет» из Ла Лиги и имеет шанс громко хлопнуть в последнем туре чемпионата.

Статистика для ставок

В матче первого круга команды сыграли со счетом 0:0

Обе команды пропустили восемь мячей в последних пяти матчах

«Овьедо» не может выиграть в шести матчах подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Мальорке» с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.60, а победа «Овьедо» — в 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются коэффициентами — 1.84 и 1.90.

Прогноз: Не видим в матче много забитых мячей, поэтому сыграем на тотале меньше 2 мячей.

Ставка: Тотал меньше 2 мячей в матче за 2.73.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании ничейного результата.

Ставка: Ничья в матче за 4.60.