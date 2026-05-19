20 мая в 9-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Шагадам» и «Ашхабад». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Шагадам — Ашхабад с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Шагадам»
Турнирное положение: «Шагадам» борется за медали чемпионата. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Шагадам» на 6 очков отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шагадам» не сумел одолеть «Небитчи» (0:0).
До того команда подписала мировую с «Мервом» (1:1). А вот поединок с «Алтын Асыром» завершился коллизией (0:2).
В пяти своих последних матчах «Шагадам» добыл 2 паритета. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: «Шагадам» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда не может победить 5 матчей кряду.
Причем «Шагадам» традиционно успешно противостоит «Ашхабаду». В последних пяти очных поединках команда победила 5 раз.
«Ашхабад»
Турнирное положение: «Ашхабад» стартовал весьма посредственно. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Ашхабад» набрал всего один зачетный балл в 8 матчах. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ашхабад» был бит «Алтын Асыром» (0:1).
До того команда уступила «Ахалу» (0:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Аркадага» (0:3).
При этом «Ашхабад» в 5 своих последних поединках добыл одну ничью. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Ашхабад» нынче несколько сбавил обороты. Команда не побеждает 2 матча кряду.
При этом «Ашхабад» имеет крайне ненадежные тылы. Пропускает команда в среднем два мяча за матч.
Команда крайне неудачно выступает на полях соперников. В четырёх выездных поединках текущего чемпионата «Ашхабад» не добыл ни одного очка.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Шагадам» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.44.
Прогноз: «Шагадам» неплохо выглядит в плане реализации, да и «Ашхабад» пропускает слишком часто.
Ставка: Победа «Шагадама» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше трёх мячей.
Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.44
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Шагадам» способен еще поднатореть в плане реализации
- «Ашхабад» еще не побеждал в текущем чемпионате
- «Шагадам» не проигрывал в 2 своих последних матчах
- «Ашхабад» в среднем пропускает два мяча за матч
- «Шагадам» дома пропускает в среднем гол за матч