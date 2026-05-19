20 мая в 9-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Небитчи» и «Мерв». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Небитчи — Мерв с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Небитчи»
Турнирное положение: «Небитчи» пытается выйти в середняки. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Небитчи» на 5 очков отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем меньше гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небитчи» не сумел одолеть «Шагадам» (0:0).
До того команда уступила «Алтын Асыру» (0:2). Да и поединок с «Ахалом» завершился коллизией (0:1).
В пяти своих последних матчах «Небитчи» победил один раз. В этих поединках команда забила один мяч, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Небитчи» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда не может победить 4 матча кряду.
Причем «Небитчи» традиционно успешно противостоит «Мерву». В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
«Мерв»
Турнирное положение: «Мерв» стартовал посредственно. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Мерв» набрал 11 очков в 8 матчах. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерв» был бит «Аркадагом» (0:7).
До того команда расписала мировую с «Шагадамом» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Копетдагу» (2:1).
При этом «Мерв» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Мерв» нынче несколько сбавил обороты. Команда не побеждает 2 матча кряду.
При этом «Мерв» имеет крайне ненадежные тылы. Пропускает команда в среднем фактически три мяча за матч.
Команда крайне неудачно выступает на полях соперников. В четырёх выездных поединках текущего чемпионата «Мерв» добыл лишь 2 очка.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Небитчи» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.44.
Прогноз: «Небитчи» способен прибавить в плане реализации, да и «Мерв» пропускает слишком часто.
Ставка: Победа «Небитчи» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше трёх мячей.
Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.44
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Небитчи» способен поднатореть в плане реализации
- «Мерв» не побеждает 2 матча кряду
- «Небитчи» не забивал в 4 последних матчах
- «Мерв» в среднем пропускает фактически 3 мяча за матч
- «Небитчи» пропускает в среднем гол за матч