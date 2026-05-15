16 мая в 34-м туре первенства России по футболу сыграют «Арсенал» Т и «Родина». Начало игры — в 13:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Арсенал Т — Родина с коэффициентом для ставки за 2.02.
«Арсенал» Т
Турнирное положение: «Арсенал» занимает двенадцатое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 39 баллов за 33 встречи при разнице мячей 41:40.
Последние матчи: в предыдущем поединке туляки минимально проиграли «Енисею» (0:1) в рамках 33-го тура Первой лиги.
До того команда сыграла вничью с «Ротором» (2:2) и костромским «Спартаком» (0:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Туляки уже точно останутся в Первой лиге и уже с апреля практически доигрывает сезон.
«Оружейники» практически забыли о том, что такое «победа», но последний матч в сезоне при своих трибунах против лидера турнирной таблицы должен замотивировать коллектив на подвиг.
«Родина»
Турнирное положение: «Родина» лидирует в Первой лиге, набрав 65 очков за 33 тура при разнице голов 54:27.
Последние матчи: в предыдущем поединке москвичи одержала уверенную победу над «Челябинском» (2:0) в предыдущем туре Первой лиги.
До того команда обыграла «Черноморец» (0:0) и «Уфу» (2:0).
Не сыграют: дисквалифицирован — Гарибян.
Состояние команды: «Родина» уверенно прошла вторую часть сезона и заслуженно оформила выход в РПЛ за тур до финиша.
Основная задача у команды выполнена, но вряд ли москвичи захотят радоваться только «промоушну» и решат также стать чемпионами Первой лиги, благо своя игровая форма и соперник могут позволить это сделать.
Статистика для ставок
- «Родина» выиграла три последние встречи
- «Арсенал» не побеждал в семи последних турах
- Матч первого круга между командами завершился результативной ничьей — 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Родина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу москвичей ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.30, а победа «Арсенала» — в 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.22 и 1.56.
Прогноз: Фаворит в этой встрече понятен, тем более у «Родины» есть дополнительный стимул в виде победы в Первой лиге.
Ставка: Победа «Родины» за 2.02.
Прогноз: Альтернативный прогноз, что в этой встрече москвичи забьют больше одного мяча.
Ставка: Тотал «Родины» больше 1,5 за 2.30.