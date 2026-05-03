4 мая в 32-м туре первенства России по футболу сыграют «Урал» и «Шинник». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Урал — Шинник с коэффициентом для ставки за 2.44.
«Урал»
Турнирное положение: «Шмели» наконец-то пришли в себя. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Урал» лишь на один пункт отстает от второй строчки. Да и победила команда трижды кряду.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шмели» переиграли «Челябинск» (2:1).
До того команда сумела одолеть «Торпедо» (2:0). Да и поединок с «Соколом» завершился яркой викторией (3:0).
В пяти своих последних матчах «Урал» добыл 4 виктории. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота всего один.
Состояние команды: «Шмели» нынче заметно прибавили в плане реализации. Подопечные Василия Березуцкого до последнего поединка не пропускали 4 матча кряду.
Причем «Урал» традиционно успешно противостоит «Шиннику». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы в весеннем цикле выглядят достаточно убедительно. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Шинник» на 9 очков отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Ярославцы расправились со «СКА-Хабаровском» (3:0).
До того команда не уступила «Факелу» (2:2). А вот чуть ранее она по всем статьям переиграла тульский «Арсенал» (2:0).
При этом «Шинник» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Ярославцы сейчас на ходу. Команда не проигрывает уже два месяца.
При этом «Шинник» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот на выезде команда разжилась 14 очками в 15 поединках.
Ярославцы на выезде не проигрывают 4 матча подряд. Вот только «Урал» они не могут обыграть уже долгих восемь с половиной лет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Урал» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 4.38.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.69.
Прогноз: «Урал» имеет шикарный подбор атакующих исполнителей, и явно постарается как можно оперативнее вскрыть оборону соперника.
Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.44.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.20
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Урал» имеет шикарный подбор атакующих исполнителей
- Ярославцы уже 8 с половиной лет не обыгрывают «Урал»
- «Шинник» имеет огромные проблемы в плане реализации
- «Урал» победил в 3 своих последних матчах
- «Шмели» дома не пропускают 3 матча кряду