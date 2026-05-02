прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.75

3 мая в 32-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «Майнц». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Санкт-Паули — Майнц с коэффициентом для ставки за 2.75.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Пираты» борются за выживание. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Санкт-Паули» на один балл оторвался от зоны прямого вылета. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» уступили «Хайденхайму» (0:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда расписала мировую с «Кельном» (1:1). Правда, поединок с «Баварией» завершился болезненной коллизией (0:5).

В пяти своих последних матчах «Санкт-Паули» разжился 2 ничьими. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Состояние команды: «Пираты» нынче находятся на эмоциональном спаде. Команда не побеждает уже 2 месяца.

Причем «Санкт-Паули» традиционно неудачно противостоит «Майнцу». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

«Майнц»

Турнирное положение: «Карнавальники» ходят в середняках лиги. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Майнц» на 9 очков отстает от еврозоны. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Карнавальники» в перестрелке уступили «Баварии» (3:4).

До того команда не сумела переиграть «Боруссию» М (1:1). А вот чуть ранее она с треском уступила «Страсбургу» (0:4).

При этом «Майнц» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Карнавальники» нынче крайне нестабильны. Команда не побеждает 4 матча кряду.

При этом «Майнц» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и на выезде команда добыла всего четыре победы в 15 поединках.

Зато «карнавальники» уже 17 лет не проигрывают «Санкт-Паули». Плюс в трех последних очных поединках команда не пропускала от «пиратов».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Майнц» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Санкт-Паули» постарается полностью обезопасить себя от вылета, да и оппонент не преуспевает в выездных поединках.

2.75 Победа «Санкт-Паули» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Санкт-Паули» — «Майнц» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Победа «Санкт-Паули» за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.30 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Санкт-Паули» — «Майнц» позволит вывести на карту выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: Ничья за 3.30

Пять причин, почему ставка зайдет