прогноз на матч РПЛ, ставка за 1.80

2 мая в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Вест Хэм». Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Брентфорд — Вест Хэм с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчелы» занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков за 34 встречи при разнице мячей 49:46.

Последние матчи: предыдущий поединок «Брентфорд» провел неудачно, потерпев поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в АПЛ.

До того команда разошлась миром с «Фулхэмом» (0:0) и «Эвертоном» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Карвалью, Хендерсон, Генри, Янельт, Миламбо.

Состояние команды: Если перед матчем с «Манчестер Юнайтед» безвыигрышная серия «пчел» вызывала некую ностальгическую улыбку из-за сходства с «Сатурном» 2000-х годов, то поражение в последней игре заставляет бить тревогу — команда ни разу не выигрывала уже на протяжении двух месяцев.

Лондонцы по-прежнему имеют шансы попасть в еврокубки, но для этого надо не только играть вничью, но и одерживать победы.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» занимают семнадцатое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 баллов за 34 тура при разнице мячей 42:58.

Последние матчи: предыдущий поединок «молотобойцы» провели успешно, обыграв в предыдущем туре АПЛ «Эвертон» со счетом 2:1.

До того команда разошлась миром с «Кристал Пэласом» (1:1) и разгромила «Вулверхэмптон» (0:0).

Не сыграют: травмирован — Фабьянски.

Состояние команды: «Вест Хэм» ведет ожесточенную борьбу за выживание и показывает весьма достойный уровень игры, при котором соседям из «Тоттенхэма» будет крайне непросто сохранить место в элите английского футбола.

Матч с «Брентфордом» является прекрасным шансом зацепиться за три очка, ведь следующим соперником будет борющийся за чемпионство «Арсенал».

Статистика для ставок

«Брентфорд» не выигрывал в семи последних встречах

«Вест Хэм» не проигрывал в основное время четыре последних матча

Команды между собой провели два матча — в первом круге АПЛ «Брентфорд» победил в гостях со счетом 2:0, а в 1/8 финала Кубка Англии выиграли уже «молотобойцы» (2:2, 5:3 по пен.)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «пчел» ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.85, а победа «Вест Хэма» — в 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.59 и 2.24.

Прогноз: Команды находятся в разных игровых формах, что позволит «Вест Хэму» как минимум не проиграть в гостевом матче.

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что матч будет весьма результативным.

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.43