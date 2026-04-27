28 апреля в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Согдиана» и «Сурхан». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Согдиана — Сурхан с коэффициентом для ставки за 2.97.
«Согдиана»
Турнирное положение: «Согдиана» стартовала в чемпионате бледно. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Согдиана» набрала лишь 6 турнирных баллов. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Согдиана» не уступила «Навбахору» (1:1).
До того команда была бита «Бунедкором» (2:3). Зато поединок с «Кузылкумом» завершился успехом (3:1).
В пяти своих последних матчах «Согдиана» победила один раз. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: «Согдиана» нынче находится на спаде. Команда не побеждала в двух последних матчах.
Причем «Согдиана» традиционно неудачно противостоит «Сурхану». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при четырех поражениях.
«Сурхан»
Турнирное положение: «Сурхан» ходит в середняках лиги. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Сурхан» лишь на 3 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сурхан» переиграл «Машъал» (2:1).
До того команда потерпела поражение от «Кызылкума» (0:1). А вот чуть ранее она была бита «Навбахором» (0:2).
При этом «Сурхан» в 5 своих последних поединках одержал 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Сурхан» крайне нестабилен. До последней виктории команда уступила дважды кряду.
При этом «Сурхан» имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Команда неудачно выступает вне родных стен. В четырех выездных поединках добыто лишь четыре зачетных балла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Согдиана» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с чуточку разными коэффициентами — 1.84 и 1.91.
Прогноз: Обе команды потенциально способны быть в середняках, и явно будут активны в атаке.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.65
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Согдиана» не смогла победить в двух своих последних поединках
- «Сурхан» до последней победы уступил 2 раза подряд
- «Согдиана» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Сурхан» в последние годы успешно противостоит «Согдиане»
- «Согдиана» победила всего один раз в нынешнем чемпионате