28 апреля в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Согдиана» и «Сурхан». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Согдиана — Сурхан с коэффициентом для ставки за 2.97.

«Согдиана»

Турнирное положение: «Согдиана» стартовала в чемпионате бледно.  Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Согдиана» набрала лишь 6 турнирных баллов.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Согдиана» не уступила «Навбахору» (1:1).

До того команда была бита «Бунедкором» (2:3).  Зато поединок с «Кузылкумом» завершился успехом (3:1).

В пяти своих последних матчах «Согдиана» победила один раз.  В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Согдиана» нынче находится на спаде.  Команда не побеждала в двух последних матчах.

Причем «Согдиана» традиционно неудачно противостоит «Сурхану».  В последних пяти очных поединках команда победила один раз при четырех поражениях.

«Сурхан»

Турнирное положение: «Сурхан» ходит в середняках лиги.  Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Сурхан» лишь на 3 очка опережает опасную зону.  При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Сурхан» переиграл «Машъал» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Кызылкума» (0:1).  А вот чуть ранее она была бита «Навбахором» (0:2).

При этом «Сурхан» в 5 своих последних поединках одержал 2 победы.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Сурхан» крайне нестабилен.  До последней виктории команда уступила дважды кряду.

При этом «Сурхан» имеет не столь надежные тылы.  Пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Команда неудачно выступает вне родных стен.  В четырех выездных поединках добыто лишь четыре зачетных балла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Согдиана» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76.  Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с чуточку разными коэффициентами — 1.84 и 1.91.

Прогноз: Обе команды потенциально способны быть в середняках, и явно будут активны в атаке.

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.65

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Согдиана» не смогла победить в двух своих последних поединках
  • «Сурхан» до последней победы уступил 2 раза подряд
  • «Согдиана» в среднем пропускает 2 гола за матч
  • «Сурхан» в последние годы успешно противостоит «Согдиане»
  • «Согдиана» победила всего один раз в нынешнем чемпионате