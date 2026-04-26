прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 4.02

27 апреля в 32-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Леванте». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Эспаньол — Леванте с коэффициентом для ставки за 4.02.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» еще не обеспечили себе спокойную жизнь. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Эспаньол» на 5 очков опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Попугаи» уступили «Райо Вальекано» (0:1).

До того команда была бита мощной «Барселоной» (1:4). А вот поединок с «Бетисом» принес сухой паритет.

В пяти своих последних матчах «Эспаньол» добыл всего одну ничью. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Попугаи» нынче явно проседают в плане результатов. Команда уступила 2 раза кряду.

Причем «Эспаньол» традиционно успешно противостоит «лягушкам». В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при двух паритетах.

«Леванте»

Турнирное положение: «Лягушки» бьются за выживание в Ла Лиге. Команда пребывает на 19 месте турнирной таблицы.

Причем «Леванте» всего на 2 очка отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Лягушки» переиграли «Севилью» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Хетафе» (1:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Реал Сосьедада» (0:2).

При этом «Леванте» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Лягушки» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда победила дважды кряду.

При этом «Леванте» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и кадровых потерь избежать никак не удается.

«Лягушки» не могут одолеть каталонцев уже шесть лет. А вот в гостях команда победила всего три раза в текущем чемпионате.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Эспаньол» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в скромные 4.02.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 2.00 и 1.94.

Прогноз: «Леванте» отчаянно бьется за выживание, да и оппонент давненько не ощущал вкуса побед.

Ставка: Победа «Леванте» за 4.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

