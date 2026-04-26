прогноз на матч Серии A, ставка за 2.06

27 апреля в 34-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Аталанта». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кальяри — Аталанта с коэффициентом для ставки за 2.06.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Сардинцы» сражаются за выживание в элитарном дивизионе. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Кальяри» на 5 очков опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сардинцы» вчистую уступили «Интеру» (0:3).

До того команда нанесла поражение «Кремонезе» (1:0). А вот поединок с «Сассуоло» завершился коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах «Кальяри» добыл одну победу. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Сардинцы» нынче выглядят не столь выгодно. Команде с трудом даются победы.

Причем «Кальяри» традиционно неудачно противостоит «Аталанте». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Бергамаски» сражаются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Аталанта» на 4 очка отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бергамаски» в серии пенальти уступили «Лацио».

До того команда расписала мировую с «Ромой» (1:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Ювентусу».

При этом «Аталанта» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бергамаски» нынче откровенно забуксовали в плане результатов. Команда не побеждала в трех своих последних матчах.

При этом «Аталанта» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Да и «сардинцам» она не проигрывает уже два года.

Землякам Труффальдино явно не хватает мощности. При этом состав команды буквально начинен качественными атакующими исполнителями.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аталанта» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.97, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 2.01 и 1.94.

Прогноз: «Сардинцы» мотивированы как можно скорее окончательно застолбить за собой место в элите, да и оппонент нынче выглядит бледновато.

Ставка: «Кальяри» не проиграет за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мировую.

