27 апреля в 34-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Аталанта». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кальяри — Аталанта с коэффициентом для ставки за 2.06.
«Кальяри»
Турнирное положение: «Сардинцы» сражаются за выживание в элитарном дивизионе. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Кальяри» на 5 очков опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сардинцы» вчистую уступили «Интеру» (0:3).
До того команда нанесла поражение «Кремонезе» (1:0). А вот поединок с «Сассуоло» завершился коллизией (1:2).
В пяти своих последних матчах «Кальяри» добыл одну победу. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: «Сардинцы» нынче выглядят не столь выгодно. Команде с трудом даются победы.
Причем «Кальяри» традиционно неудачно противостоит «Аталанте». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.
«Аталанта»
Турнирное положение: «Бергамаски» сражаются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Аталанта» на 4 очка отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бергамаски» в серии пенальти уступили «Лацио».
До того команда расписала мировую с «Ромой» (1:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Ювентусу».
При этом «Аталанта» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Бергамаски» нынче откровенно забуксовали в плане результатов. Команда не побеждала в трех своих последних матчах.
При этом «Аталанта» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Да и «сардинцам» она не проигрывает уже два года.
Землякам Труффальдино явно не хватает мощности. При этом состав команды буквально начинен качественными атакующими исполнителями.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аталанта» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.97, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 2.01 и 1.94.
Прогноз: «Сардинцы» мотивированы как можно скорее окончательно застолбить за собой место в элите, да и оппонент нынче выглядит бледновато.
Ставка: «Кальяри» не проиграет за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.23
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Сардинцы» дома в среднем забивают гол за матч
- «Кальяри» намерен как можно скорее обеспечить себе место в элите на будущий сезон
- «Аталанта» не смогла победить в трех своих последних поединках
- «Бергамаски» в среднем забивают чаще одного мяча за матч
- «Сардинцы» до последней виктории дважды кряду уступили дома