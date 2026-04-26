27 апреля в 34-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Аталанта». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кальяри — Аталанта с коэффициентом для ставки за 2.06.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Сардинцы» сражаются за выживание в элитарном дивизионе.  Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Кальяри» на 5 очков опережает зону вылета.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Сардинцы» вчистую уступили «Интеру» (0:3).

До того команда нанесла поражение «Кремонезе» (1:0).  А вот поединок с «Сассуоло» завершился коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах «Кальяри» добыл одну победу.  В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Сардинцы» нынче выглядят не столь выгодно.  Команде с трудом даются победы.

Причем «Кальяри» традиционно неудачно противостоит «Аталанте».  В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Бергамаски» сражаются за выход в еврокубки.  Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Аталанта» на 4 очка отстает от топ-6.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Бергамаски» в серии пенальти уступили «Лацио».

До того команда расписала мировую с «Ромой» (1:1).  А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Ювентусу».

При этом «Аталанта» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бергамаски» нынче откровенно забуксовали в плане результатов.  Команда не побеждала в трех своих последних матчах.

При этом «Аталанта» в среднем пропускает реже одного мяча за матч.  Да и «сардинцам» она не проигрывает уже два года.

Землякам Труффальдино явно не хватает мощности.  При этом состав команды буквально начинен качественными атакующими исполнителями.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аталанта» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85.  Ничья оценена в 3.97, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 2.01 и 1.94.

Прогноз: «Сардинцы» мотивированы как можно скорее окончательно застолбить за собой место в элите, да и оппонент нынче выглядит бледновато.

2.06 «Кальяри» не проиграет
Ставка: «Кальяри» не проиграет за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мировую.

2.23 Ничья в 1 тайме
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.23

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Сардинцы» дома в среднем забивают гол за матч
  • «Кальяри» намерен как можно скорее обеспечить себе место в элите на будущий сезон
  • «Аталанта» не смогла победить в трех своих последних поединках
  • «Бергамаски» в среднем забивают чаще одного мяча за матч
  • «Сардинцы» до последней виктории дважды кряду уступили дома