25 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Боруссия» М. Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия М с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» отчаянно борются за выживание в элитном дивизионе. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Вольфсбург» на 7 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Волки» переиграли «Унион» (2:1).

До того команда была бита «Айнтрахтом» (1:2). А вот поединок с «Байером» завершился болезненной коллизией (3:6).

В пяти своих последних матчах «Вольфсбург» разжился лишь одной победой. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Волки» нынче выглядят неубедительно. Команда до последней победы уступила 3 раза подряд.

Причем «Вольфсбург» традиционно успешно противостоит «жеребятам». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» еще не обеспечили себе спокойную жизнь. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Боруссия» М на 5 очков оторвалась от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жеребята» не сумели обыграть «Майнц» (1:1).

До того команда уступила «РБ Лейпцигу» (0:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Хайденхаймом» (2:2).

При этом «Боруссия» М в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Жеребята» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает 4 матча кряду.

При этом «Боруссия» М в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и «Вольфсбургу» команда уступила в трех последних очных поединках.

«Жеребятам» явно недостает пресловутой стабильности. Плюс проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Вольфсбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Волки» намерены выбраться из зоны прямого вылета, да и «жеребята» нынче неубедительны.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

