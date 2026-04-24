прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.90

25 апреля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Эвертон». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Вест Хэм — Эвертон с коэффициентом для ставки за 2.90.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» сражаются за сохранение прописки в АПЛ. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Вест Хэм» на 2 очка опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Молотобойцы» не уступили «Кристал Пэласу» (0:0).

До того команда разгромила «Вулверхэмптон» (4:0). А вот поединок с «Лидсом» завершился неудачей в серии пенальти.

В пяти своих последних матчах «Вест Хэм» разжился одной победой. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Молотобойцы» нынче несколько улучшили свои результаты. Команда не уступила 3 раза кряду.

Причем «Вест Хэм» традиционно успешно противостоит «Эвертону». В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при трех паритетах.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ириски» сражаются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Эвертон» на 3 очка отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ириски» уступили «Ливерпулю» (1:2).

До того команда подписала мировую с «Брентфордом» (2:2). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Челси» (3:0).

При этом «Эвертон» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Ириски» нынче выглядят не лучшим образом. Команда не побеждает два матча кряду.

При этом «Эвертон» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и «Вест Хэм» команда не обыгрывает уже два с половиной года.

Команда довольно успешно выступает вне родных стен. На чужих полях она набрала 25 очков в 16 матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Вест Хэм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.90 и 1.95.

Прогноз: «Ириски» еще не утратили шансы на выход в еврокубки, да и «молотобойцы» пропускают многовато.

Ставка: Победа «Эвертона» за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

