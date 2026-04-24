25 апреля в 31-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Осер». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лион — Осер с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» сражаются за попадание на пьедестал. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Лион» уже вряд ли покусится на вторую позицию. При этом команда в среднем забивает менее 2 голов за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ткачи» сумели одолеть ПСЖ (2:1).
До того команда уверенно переиграла «Лорьян» (2:0). А вот поединок с «Анже» завершился паритетом (0:0).
В пяти своих последних матчах «Лион» добыл 2 виктории. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Ткачи» нынче находятся на подъеме. Команда победила дважды кряду.
Причем «Лион» традиционно удачно противостоит «Осеру». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.
«Осер»
Турнирное положение: «Бургундцы» отчаянно сражаются за выживание. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Осер» на 4 очка отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бургундцы» не уступили «Монако» (2:2).
До того команда расписала мировую с «Нантом» (0:0). Плюс чуть ранее она не смогла одолеть «Гавр» (1:1).
При этом «Осер» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Бургундцы» нынче выглядят довольно прилично. Команда не уступила 4 раза подряд.
При этом «Осер» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась лишь 9 очками в 15 матчах.
«Бургундцы» не могут обыграть «Лион» уже 3 года. Да и в нынешней диспозиции команда явно будет рада даже ничьей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лион» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.
Прогноз: «Осер» бьется за выживание, к тому же «Лион» не особенно преуспевает в плане реализации.
Ставка: «Осер» не проиграет за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники забьют больше одного мяча.
Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.63
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Лион» в среднем забивает реже 2 мячей за матч
- «Бургундцы» не уступили в четырех своих последних матчах
- «Осер» крайне неудачно выступает на чужих полях
- «Лион» дома в среднем добывает 2 очка за матч
- Ничейная серия «Осера» составляет 3 матча