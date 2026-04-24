прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.50

25 апреля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Астон Вилла». Начало игры — в 14:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Фулхэм — Астон Вилла с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» ходят в середняках лиги. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Фулхэм» на 5 очков отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Дачники» не уступили «Брентфорду» (0:0).

До того команда была бита «Ливерпулем» (0:2). А вот поединок с «Бернли» завершился уверенной викторией (3:1).

В пяти своих последних матчах «Фулхэм» разжился одной победой. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Дачники» нынче выглядят бледновато. Команда не забивает 2 матча кряду.

Причем «Фулхэм» традиционно неудачно противостоит «Астон Вилле». В последних пяти очных поединках команда уступила 5 раз.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» сражаются за выход в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Астон Вилла» лишь по дополнительным показателям отстает от третьей позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Вилланы» перестреляли «Сандерленд» (4:3).

До того команда учинила разгром «Болонье» (4:0). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Ноттингем Форестом» (1:1).

При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Вилланы» нынче выглядят шикарно. Команда победила 2 раза кряду.

При этом «Астон Вилла» не проигрывает уже больше месяца. Да и «дачникам» команда не проигрывает уже три с половиной года.

Команда довольно успешно выступает вне родных стен. На чужих полях она набрала 23 зачетных балла в 16 матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Астон Вилла» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Вилланы» нынче выглядят выгодно, да и «дачники» не забивали в двух своих последних поединках.

Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.20

