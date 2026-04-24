25 апреля в рамках 32-го тура испанской Примеры сыграют «Алавес» и «Мальорка». Начало встречи — в 15:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Алавес — Мальорка с коэффициентом для ставки за 3.15.

«Алавес»

Турнирное положение: Команда ведет ожесточенную борьбу за выживание в Примере. «Алавес» располагается на 18-й строчке с 33 очками в активе, отставая от спасительной 17-й позиции на один балл.

Сейчас команда находится в зоне вылета, но вся борьба еще впереди. К тому же. «Алавес» не лучшим образом выступает дома, занимая по этому показателю 15-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлой встрече Примеры команда уступила «Реалу» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 50-й минуте. Матчем ранее «Алавес» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» (3:3).

В последних 5-и встречах команда проиграла только один раз, трижды сыграла вничью и однажды обыграла «Сельту» со счетом 4:3. За этот отрезок «Алавес» забил 11 голов при таком же количестве пропущенных.

Не сыграют: Гаркес (дисквалификация) и Протесони (травма).

Состояние команды: У «Алавеса» вся борьба еще впереди. Есть еще 6 туров для того, чтобы перегнать конкурентов и добраться до спасительной 17-й позиции (отставание 1 балл).

Нападающий «Алавеса» Лукас Бойе является лучшим бомбардиром своей команды в Примере. Форвард забил 11 голов и сделал голевую передачу за 26 встреч.

«Мальорка»

Турнирное положение: Команда занимает 14-е место в таблице Примеры с 35-ю очками в активе после 32-х туров. «Мальорка» опережает зону вылета только на два балла.

К тому же, команда является одной из худшей в лиге по результатам гостевых встреч. «Мальорка» занимает по этому показателю предпоследнее 19-е место в лиге, набрав 6 очков из 45-и возможных.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда сыграла вничью с «Валенсией» (1:1), упустив минимальное преимущество на 67-й минуте. Матчем ранее «Мальорка» разгромила «Райо Вальекано» со счетом 3:0.

В последних 5-и встреч команда проиграла только «Эльче» (1:2), трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период «Мальорка» забила 9 голов при 5-и пропущенных.

Не сыграют: Бергстрем, Фернандес, Раилло и Салас (у всех — травмы).

Состояние команды: «Мальорка», также как и «Алавес», ведет борьбу за выживание в Примере. Конкуренты активно наступают на пятки, поэтому нужно набирать очки практически в каждом матче.

В последних 5-и очных встречах «Мальорка» только один раз проиграла «Алавесу», однажды обыграла и трижды сыграла вничью. Получится ли на сей раз раздобыть очки? На чужом поле это будет сделать сложнее...

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах «Алавес» трижды сыграл вничью

«Мальорка» проиграла только один раз в последних 5-и встречах

В последних 5-и очных встречах команды 3 раза сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Алавесу» с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.15, а победа «Мальорки» — в 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.13 и 1.70

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Мальорка» будет бороться до конца даже в гостях.

Ставка: Ничья за 3.15.

Прогноз: Нулевой ничьи не будет, команды хотя бы по одному разу взломают оборону своего соперника.

Ставка: Обе забьют за 1.82.