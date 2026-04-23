24 апреля в 6-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Регар-ТадАЗ» и «Вахш». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Вахш с коэффициентом для ставки за 2.48.
«Регар-ТадАЗ»
Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» стартовал достаточно продуктивно. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Регар-ТадАЗ» на 3 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Регар-ТадАЗ» не уступил «Худжанду» (0:0).
До того команда сумела одолеть «Хосилот» (1:0). Да и поединок с «Парвозом» принес в копилку три очка (1:0).
В пяти своих последних матчах «Регар-ТадАЗ» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота один.
Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» нынче выглядит довольно выгодно. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
Причем «Регар-ТадАЗ» традиционно успешно противостоит «Вахшу». В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.
«Вахш»
Турнирное положение: «Вахш» сражается за чемпионский титул. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Вахш» набрал 10 очков в 5 стартовых поединках. При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Вахш» сумел одолеть «Сардор» (3:1).
До того команда подписала мировую с «Истаравшаном» (1:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила ЦСКА-Памиру.
При этом «Вахш» в 5 своих последних поединках одержал 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Вахш» нынче находится на подъеме. Команда не уступила 2 раза подряд.
При этом «Вахш» имеет относительно надежные тылы. Пропускает команда в среднем чуть реже одного мяча за матч.
Команда вполне продуктивно выступает вне родных стен. В двух выездных поединках она разжилась четырьмя зачетными баллами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Вахш» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 2.62.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.62.
Прогноз: «Вахш» неплохо выступает в гостях, к тому же намерен закрепиться на вершине таблицы.
Ставка: Победа «Вахша» за 2.48.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.14
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Регар-ТадАЗ» имеет огромные проблемы с реализацией
- «Вахш» вполне успешно играет на выезде
- Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
- «Вахш» достаточно выгодно смотрится в атаке
- «Вахш» имеет в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей