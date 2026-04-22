23 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Овьедо» и «Вильярреал». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Овьедо — Вильярреал с коэффициентом для ставки за 3.40.

«Овьедо»

Турнирное положение: «Синие» сражаются за выживание.  Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Овьедо» на 6 очков отстает от спасительной 17 позиции.  А вот забивает команда в среднем меньше гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Синие» уверенно одолели «Сельту» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Севилье» (1:0).  А вот поединок с «Леванте» принес разочарование (2:4).

В пяти своих последних матчах «Овьедо» победил 3 раза.  В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Синие» нынче преуспевают в плане результатов.  Команда еще имеет шансы удержаться в элите.

Причем «Овьедо» традиционно неудачно противостоит «Вильярреалу».  В последних пяти очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Подводники» бьются за попадание на пьедестал.  Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Вильярреал» на 4 очка опережает «Атлетико».  При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Подводники» переиграли «Атлетик» (2:1).

До того команда была бита «Жироной» (0:1).  А вот чуть ранее она нанесла поражение «Реал Сосьедаду» (3:1).

При этом «Вильярреал» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Подводники» в плане результатов не столь стабильны.  Команда нередко теряет очки на ровном месте.

При этом «Вильярреал» в среднем пропускает чаще гола за матч.  Да и кадровых пробоин избежать не удается.

«Подводники» имеют качественный подбор игроков в линии атаки.  Да и пора бы уже отличиться опытнейшему Жерару Морено.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Вильярреал» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05.  Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

Прогноз: «Подводники» бьются за попадание в тройку, да и оппонент в последних матчах заметно прибавил.

Ставка: Ничья за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «подводники» добудут три очка.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Подводники» традиционно успешно противостоят «Овьедо»
  • «Овьедо» победил в 2 своих последних матчах
  • «Вильярреал» в среднем забивает реже 2 мячей за матч
  • Обе команды в среднем пропускают больше гола за матч
  • «Синие» не пропускают два матча кряду