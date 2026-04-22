23 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Овьедо» и «Вильярреал». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Овьедо — Вильярреал с коэффициентом для ставки за 3.40.
«Овьедо»
Турнирное положение: «Синие» сражаются за выживание. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.
При этом «Овьедо» на 6 очков отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем меньше гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Синие» уверенно одолели «Сельту» (3:0).
До того команда нанесла поражение «Севилье» (1:0). А вот поединок с «Леванте» принес разочарование (2:4).
В пяти своих последних матчах «Овьедо» победил 3 раза. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Синие» нынче преуспевают в плане результатов. Команда еще имеет шансы удержаться в элите.
Причем «Овьедо» традиционно неудачно противостоит «Вильярреалу». В последних пяти очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Подводники» бьются за попадание на пьедестал. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Вильярреал» на 4 очка опережает «Атлетико». При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Подводники» переиграли «Атлетик» (2:1).
До того команда была бита «Жироной» (0:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Реал Сосьедаду» (3:1).
При этом «Вильярреал» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Подводники» в плане результатов не столь стабильны. Команда нередко теряет очки на ровном месте.
При этом «Вильярреал» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и кадровых пробоин избежать не удается.
«Подводники» имеют качественный подбор игроков в линии атаки. Да и пора бы уже отличиться опытнейшему Жерару Морено.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Вильярреал» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.
Прогноз: «Подводники» бьются за попадание в тройку, да и оппонент в последних матчах заметно прибавил.
Ставка: Ничья за 3.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «подводники» добудут три очка.
Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.05
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Подводники» традиционно успешно противостоят «Овьедо»
- «Овьедо» победил в 2 своих последних матчах
- «Вильярреал» в среднем забивает реже 2 мячей за матч
- Обе команды в среднем пропускают больше гола за матч
- «Синие» не пропускают два матча кряду