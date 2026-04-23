24 апреля в 6-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Истиклол» и «Худжанд». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Истиклол — Худжанд с коэффициентом для ставки за 2.48.

«Истиклол»

Турнирное положение: «Истиклол» стартовал вполне продуктивно.  Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Истиклол» на один балл отстает от лидера.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Истиклол» не сумел одолеть «Хосилот» (1:1).

До того команда сумела переиграть «Парвоз» (3:0).  А вот поединок с «Равшаном» принес в копилку один пункт (0:0).

В пяти своих последних матчах «Истиклол» победил 2 раза.  В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота один.

Состояние команды: «Истиклол» нынче выглядит довольно выгодно.  Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

Причем «Истиклол» традиционно успешно противостоит «Худжанду».  В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

«Худжанд»

Турнирное положение: «Худжанд» сражается за чемпионский титул.  Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Худжанд» на одно очко отстает от первой позиции.  При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Худжанд» не сумел одолеть «Регар-ТадАЗ» (0:0).

До того команда подписала боевую мировую с «Сардором» (2:2).  А вот чуть ранее она с минимальным счетом обыграла «Истаравшан».

При этом «Худжанд» в 5 своих последних поединках одержал 2 победы.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Худжанд» нынче находится на подъеме.  Команда не проигрывает уже полгода.

При этом «Худжанд» имеет весьма надежные тылы.  Пропускает команда в среднем меньше одного мяча за матч.

Команда не столь продуктивно выступает вне родных стен.  В двух выездных поединках она разжилась всего двумя зачетными баллами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Истиклол» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48.  Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 2.62.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.62.

Прогноз: «Худжанд» неуверенно выступает в гостях, к тому же оппонент имеет весьма надежные тылы.

Ставка: Победа «Истиклола» за 2.48.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Истиклол» пропустил всего один мяч в 5 стартовых турах
  • «Худжанд» не лучшим образом выступает в выездных поединках
  • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
  • «Истиклол» вполне способен прибавить в плане реализации
  • «Истиклол» имеет в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей