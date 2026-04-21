прогноз на РПЛ, ставка за 2.39

22 апреля в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Оренбург» и «Пари НН». Начало встречи — в 17:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Оренбург — Пари НН с коэффициентом для ставки за 2.39.

«Оренбург»

Турнирное положение: «Оренбург» продолжает борьбу за сохранение прописки в РПЛ. После 25-и туров команда занимает 15-е место в таблице с 20 очками в активе.

Последние матчи: В прошлом туре «Оренбург» потерпел 13-е поражение в сезоне. Клуб проиграл в домашнем поединке московскому «Локомотиву» со счетом 0:1.

Ранее команда не смогла забить мячей в поединке против казанского «Рубина» (0:0) и сыграла в результативную ничью против московского «Динамо» со счетом 3:3.

Не сыграет: все в строю.

Состояние команды: «Оренбург» не потерял шансов остаться в высшем дивизионе российского футбола. Несмотря на серию из пяти матчей без побед: три поражения и две ничьи, плотность с 11-го по 15-е место в таблице всего в три очка позволяет рассчитывать клубу на успешный результат. «Оренбургу» необходимо лишь набрать три балла.

«Пари НН»

Турнирное положение: «Пари НН» идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 22 очками после 29 туров. У нижегородского коллектива шесть побед, четыре матча вничью и 15 поражений. Общая разница мячей — 21:40.

Последние матчи: В последнем матче «Пари НН» смог заработать важные очки в борьбе за выживание в поединке против московского «Динамо». Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 1:1.

Ранее клуб сыграл вничью с одним из лидеров РПЛ, калининградской «Балтикой», вничью со счетом 2:2 и проиграл с минимальным счетом «Ростову» (0:1).

Не сыграет: травмирован Александр Ектов (з).

Состояние команды: В последних пяти матчах у клуба всего одна победа, два поражения и два поединка вничью. Отметим, что в этих матчах «Пари НН» пропустил девять мячей, забив в ворота соперников шесть. Клуб перед предстоящим матчем вполне может рассчитывать на победу. Во встрече первого круга «Пари НН» обыграл «Оренбург» со счетом 3:1.

Статистика для ставок

«Оренбург» не выигрывает в пяти матчах кряду

«Пари НН» не знает побед в четырех гостевых поединках подряд

В матче первого круга «Пари НН» обыграл «Оренбург» (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Оренбургу» с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.65, а победа «Пари НН» — в 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.01 и 1.74.

Прогноз: Не видим матче большого количества забитых мячей. Нас ждет «низовой» поединок. Это основная ставка.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.39 на матч «Оренбург» — «Пари НН» позволит вывести на карту выигрыш 1390₽, общая выплата — 2390₽

Ставка: Тотал меньше 2 мячей в поединке за 2.39.

Прогноз: Сложно предсказать победителя в матче аутсайдеров. Поэтому рискнем и поставим на ничью.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.65 на матч «Оренбург» — «Пари НН» принесёт чистый выигрыш 2650₽, общая выплата — 3650₽

Ставка: Ничья в матче за 3.65.