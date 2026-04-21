22 апреля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Лидс». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Борнмут — Лидс с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Вишни» бьются за выход в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Борнмут» лишь по дополнительным показателям отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вишни» одолели «Ньюкасл» (2:1).
До того команда переиграла «Арсенал» (2:1). А вот поединок с «Манчестер Юнайтед» завершился паритетом (2:2).
В пяти своих последних матчах «Борнмут» разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: «Вишни» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда победила 2 раза кряду.
Причем «Борнмут» традиционно неудачно противостоит «Лидс». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.
«Лидс»
Турнирное положение: «Павлины» еще сражаются за выживание в элите. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Лидс» на 8 очков оторвался от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Павлины» уверенно одолели беспросветный «Вулверхэмптон» (3:0).
До того команда сумела обыграть «Манчестер Юнайтед» (2:1). А вот чуть ранее она в серии пенальти переиграла «Вест Хэм».
При этом «Лидс» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Павлины» нынче заметно прибавили в плане результатов. Команда победила 2 раза кряду.
При этом «Лидс» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вне родных стен «павлины» набрали всего 13 очков в 16 поединках.
Команда не побеждала «Борнмут» в двух последних очных поединках. В этой же встрече «павлины» постараются зацепиться за очки.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Борнмут» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
Прогноз: «Вишни» несутся в еврокубки, и в последних матчах выглядели весьма симпатично.
Ставка: Победа «Борнмута» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.20
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Борнмут» победил в 2 последних матчах
- «Лидс» не побеждает «Борнмут» 2 матча кряду
- «Вишни» не проигрывают с начала года
- «Лидс» крайне слабо выступает вне родных стен
- «Борнмут» дома в среднем набирает чуть реже 2 очков за матч