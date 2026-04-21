«Павлинам» ничего не светит?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.00

22 апреля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Лидс». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Борнмут — Лидс с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» бьются за выход в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Борнмут» лишь по дополнительным показателям отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вишни» одолели «Ньюкасл» (2:1).

До того команда переиграла «Арсенал» (2:1). А вот поединок с «Манчестер Юнайтед» завершился паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах «Борнмут» разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Вишни» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда победила 2 раза кряду.

Причем «Борнмут» традиционно неудачно противостоит «Лидс». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» еще сражаются за выживание в элите. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Лидс» на 8 очков оторвался от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Павлины» уверенно одолели беспросветный «Вулверхэмптон» (3:0).

До того команда сумела обыграть «Манчестер Юнайтед» (2:1). А вот чуть ранее она в серии пенальти переиграла «Вест Хэм».

При этом «Лидс» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Павлины» нынче заметно прибавили в плане результатов. Команда победила 2 раза кряду.

При этом «Лидс» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вне родных стен «павлины» набрали всего 13 очков в 16 поединках.

Команда не побеждала «Борнмут» в двух последних очных поединках. В этой же встрече «павлины» постараются зацепиться за очки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Борнмут» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Вишни» несутся в еврокубки, и в последних матчах выглядели весьма симпатично.

Ставка: Победа «Борнмута» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.20

