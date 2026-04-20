21 апреля в 1/2 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Тулуза». Начало игры — в 22:10 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ланс — Тулуза с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» бьются за успех на двух фронтах. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Ланс» еще пытается нагнать ПСЖ. А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Кроваво-золотые» одолели… «Тулузу» (3:2).

До того команда потерпела поражение от «Лилля» (0:3). А вот поединок с «Анже» завершился уверенной викторией (5:1).

В пяти своих последних матчах «Ланс» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Кроваво-золотые» нынче выглядят не столь выгодно. Команда чередует яркие поединки с провальными.

Причем «Ланс» традиционно удачно противостоит «Тулузе». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Фиолетовые» проводят посредственный сезон. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Тулуза» на 13 очков отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиолетовые» уступили «Лансу» (2:3).

До того команда была бита «Лиллем» (0:4). А вот чуть ранее она уступила еще и мощному ПСЖ (1:3).

При этом «Тулуза» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Фиолетовые» нынче приуныли в плане результатов. Команда уступила три раза подряд.

При этом «Тулуза» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и две последние очные встречи с «Лансом» завершились коллизиями.

«Фиолетовые» пропустили 10 мячей в трех своих последних поединках. Да и вообще, команде явно не хватает пресловутой монолитности.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ланс» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.00.

Прогноз: «Ланс» выглядит явно предпочтительнее соперника, да и «Тулуза» нынче угодила в кризис.

Ставка: Фора «Ланса» -1.5 за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке первой отличится «Тулуза».

Ставка: Первый гол забьет «Тулуза» за 3.00

