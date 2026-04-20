Вернется ли «Бетис» на победный путь?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.71

21 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Бетис». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Жирона — Бетис с коэффициентом для ставки за 2.71.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жиронцы» бьются за выживание в элите. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Жирона» на 6 очков оторвалась от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Жиронцы» не уступили мадридскому «Реалу» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Вильярреалу» (1:0). А вот поединок с «Осасуной» завершился коллизией (0:1).

В пяти своих последних матчах «Жирона» победила 2 раза. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: «Жиронцы» нынче относительно преуспевают в плане результатов. Вот только ощущается отсутствие травмированного форварда Владислава Ваната.

Причем «Жирона» традиционно сложно противостоит «Бетису». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при одном поражении.

«Бетис»

Турнирное положение: «Зелёно-белые» бьются за выход в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Бетис» на 11 очков отстает от искомой четвертой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зелёно-белые» уступили «Браге» (2:4).

До того команда не сумела одолеть «Осасуну» (1:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Брагой» (1:1).

При этом «Бетис» в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Зелёно-белые» в плане результатов несколько приуныли. Команда не побеждает 5 матчей кряду.

При этом «Бетис» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот на чужих полях «зелёно-белые» разжились 20 зачетными баллами в 16 поединках.

Вылет из Лиги Европы вышел слишком болезненным. Так что теперь севильцы явно максимально сконцентрируются на Ла Лиге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Жирона» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 2.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.

Прогноз: «Бетис» еще не потерял шансы выйти в Лигу чемпионов, да и оппонент забивает с некоторой натугой.

Ставка: Победа «Бетиса» за 2.71.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

