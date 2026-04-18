19 апреля в 30‑м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «ПСЖ» и «Лион». Начало встречи — 21:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч ПСЖ — Лион с коэффициентом для ставки за 1.78.
«ПСЖ»
Турнирное положение: после 27 матчей «ПСЖ» лидирует в таблице Лиги 1, имея в активе 63 очка.
Последние матчи: в 28‑м туре на своём поле была уверенно обыграна «Тулуза» со счётом 3:1 без особого напряжения. Главным героем встречи стал Усман Дембеле, оформивший дубль. Также на исходе встречи отличился Гонсалу Рамош.
В четвертьфинале Лиги чемпионов был уверенно пройден «Ливерпуль» (2:0, 2:0).
Не сыграют: травмированы — Нджанту (п), Руис (п).
Состояние команды: на финише сезона «ПСЖ» постепенно включает максимальные обороты, а многие игроки выходят на пик формы. При этом сейчас у Луиса Энрике почти нет потерь в составе, чего не случалось ещё в этом сезоне: постоянно в лазарете было 3-4 ведущих футболиста.
«Лион»
Турнирное положение: пока «Лион» занимает пятое место в таблице Лиги 1 с 51 очком.
Последние матчи: в 29‑м туре дома был обыгран «Лорьян» (2:0). Игра получилась примерно равной, даже местами лучше выглядел соперник, но «ткачи» смогли отличиться дуплетом на 49‑й и 56‑й минутах — мячи на счету Тальяфико и Яремчука.
До этого была ничья в гостях с «Анже» (0:0) и поражение дома от «Монако» (1:2).
Не сыграют: травмированы — Фофана (п), Нуама (п), Шульц (н), Имбер (н); дисквалифицирован — Тальяфико (з).
Состояние команды: к концу сезона «Лион» выглядит очень уставшим, что неудивительно, так как весь сезон, играя сразу на три фронта, тянула обойма из 15–16 футболистов — изредка к ним Пауло Фонсека подтягивал молодёжь. Сильно сдал Эндрик. Не будет Шульца, Фофана и Тальяфико, что сильно снизит потенциал команды.
Статистика для ставок
- В первом круге «ПСЖ» в гостях выиграл со счётом 3:2.
- В прошлом сезоне также парижане были сильнее (3:1, 3:2).
- В позапрошлом сезоне обе игры остались за «ПСЖ» (4:1, 2:1).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «ПСЖ» дают 1,30, а на «Лион» — 9,50; ничью букмекеры оценивают в 6,40.
Тотал меньше 2,5 идёт за 1,79, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,04.
Прогноз: сейчас, пока у «ПСЖ» нет Лиги чемпионов, команда постарается выиграть все матчи в чемпионате, чтобы стать чемпионом и дальше не отвлекаться. Вряд ли Луис Энрике сделает против «Лиона» привычную ротацию, так как команда является раздражителем для хозяев. Поэтому «ПСЖ» должен уверенно побеждать, если не станет пижонить.
Основная ставка: победа «ПСЖ» с форой −1,5 за 1,78.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что хозяева забьют 4 и более гола. Это команде вполне по силам, а атакующий стиль «Лиона» при Фонсеке предполагает много свободных зон, а атака у гостей точно не сильнейшее звено.
Дополнительная ставка: индивидуальный тотал на «ПСЖ» больше 3,5 за 3,40.