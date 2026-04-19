Центральный матч тура в Лиге 1! «ПСЖ» принимает «Лион» на фоне плотной чемпионской гонки и борьбы за еврокубки. Парижане параллельно решают задачи в Лиге чемпионов, тогда как гости пытаются зацепиться за топ-4 — а историчность противостояния сразу задаёт игре высокий уровень напряжения. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

21:30 Матч обслужит Жером Брисар — для него это будет третья игра «ПСЖ» в сезоне: ранее парижане при нём проиграли «Марселю» (0:1) и обыграли «Лилль» (3:0). Также он работал на трёх матчах «Лиона» (две поражения и одна победа). В текущем сезоне Брисар отсудил 21 встречу, показав 86 жёлтых карточек, восемь красных и назначив четыре пенальти. Помогать ему будут ассистенты Алексис Ожер и Стивен Торрегросса, четвёртый арбитр — Абделатиф Херраджи, за ВАР отвечают Матьё Вернис и Амид Генуаи.

21:15 Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Забарный, Пачо, Эрнандес, Бералдо, Витинья, Майулу, Дуэ, Рамуш, Баркола.

«Лион»: Грейф, Клюйверт, Мата, Ниакате, Абнер, Мортон, Мангаля, Мейтленд-Найлс, Мера, Морейра, Эндрик.

«ПСЖ»

Команда Луиса Энрике подходит к этому матчу в отличной форме. Парижане выиграли шесть встреч подряд во всех турнирах и только что вышли в полуфинал Лиги чемпионов, что добавляет уверенности на финише сезона. В чемпионате ситуация обострилась: «Ланс» сократил отставание до одного очка, пусть и с большим количеством сыгранных матчей, поэтому терять очки сейчас крайне нежелательно.

Статистика подчёркивает устойчивость «ПСЖ». Команда забивает дома уже в 46 матчах подряд в Лиге 1 — это самая длинная действующая серия среди топ-лиг Европы. При этом парижане остаются одной из самых сбалансированных команд турнира: наряду с «Лионом» они лидируют по количеству «сухих» матчей в сезоне.

Отдельный фактор — очные встречи. При Луисе Энрике «ПСЖ» выиграл у «Лиона» все шесть матчей во всех турнирах, что говорит о комфортности этого соперника по игре. Однако сами матчи редко бывают закрытыми: последние пять встреч в чемпионате дают в среднем почти пять голов за матч, так что сценарий снова может оказаться довольно открытым.

«Лион»

«Лион» идёт пятым и сохраняет реальные шансы на еврокубки, но подходит к игре не в лучшем состоянии. Команда только прервала серию из шести матчей без побед, обыграв «Лорьян», и по-прежнему выглядит нестабильно — особенно в атаке, где не хватает глубины состава.

Кадровые проблемы очевидны. Сразу несколько игроков атаки недоступны: Фофана, Нуама и Шульц пропускают матч, что серьёзно ограничивает вариативность впереди. В такой ситуации нагрузка ложится на Морейру, Эндрика и Яремчука, которым предстоит искать моменты в ограниченном пространстве.

В центре поля важную роль играет Тайлер Мортон, через которого строится структура игры, но отсутствие Толиссо лишает команду части креатива и лидерства. При этом оборона «Лиона» в целом остаётся организованной: связка Ниакате — Мата выглядит надёжно, а в воротах стабильно играет Грейф.

На что обратить внимание

Матч сталкивает две команды с разными задачами и текущей формой. «ПСЖ» постарается контролировать игру через владение и позиционные атаки, тогда как «Лиону» важно выдержать давление и эффективно использовать переходы. При этом статистика намекает на результативный сценарий — несмотря на большое количество «сухих» матчей у обеих сторон, очные встречи часто проходят в открытом стиле. Если «Лион» сможет навязать борьбу и не провалиться под давлением в начале, игра вполне может получиться более равной, чем это кажется по текущей форме команд.

