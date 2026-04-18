19 апреля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Астон Вилла». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Астон Вилла — Сандерленд с коэффициентом для ставки за 2.65.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» нынешний сезон проводят весьма продуктивно.  Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Астон Вилла» лишь по дополнительным показателям отстает от третьей строчки.  А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Вилланы» разгромили «Болонью» (4:0).

До того команда не смогла обыграть «Ноттингем Форест» (1:1).  А вот первый поединок с «Болоньей» завершился успехом (3:1).

В пяти своих последних матчах «Астон Вилла» добыла 3 победы.  В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Вилланы» нынче выглядят выгодно.  Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Астон Вилла» традиционно успешно противостоит «Сандерленду».  В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Черные коты» нынешний сезон проводят относительно успешно.  Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Сандерленд» всего на 2 очка отстает от еврозоны.  При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно.  «Черные коты» переиграли «Тоттенхэм» (1:0).

До того команда одолела «Ньюкасл» (2:1).  А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Брайтона» (0:1).

При этом «Сандерленд» в пяти последних матчах победил 3 раза.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Черные коты» нынче крайне нестабильны.  До последних двух побед команда уступила 2 раза кряду.

При этом «Сандерленд» относительно надежно обороняется.  Команда в среднем пропускает чуть чаще гола за матч.

В этом поединке «черные коты» явно не будут рисковать.  Да и «вилланов» команда не может одолеть уже 10 лет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Астон Вилла» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63.  Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Сандерленд» не столь стабилен, да и «вилланы» сражаются за попадание в тройку сильнейших.

Ставка: Фора «Астон Виллы» -1.5 за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке первыми отличатся «черные коты».

Ставка: Первый гол забьет «Сандерленд» за 2.85

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Сандерленд» ныне крайне нестабилен
  • «Астон Вилла» дома в среднем пропускает гол за матч
  • «Вилланы» уже 10 лет не проигрывают «Сандерленду»
  • «Черные коты» отличились лишь 4 раза в 5 своих последних поединках
  • «Сандерленд» на выезде берет в среднем один пункт за матч