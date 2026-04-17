прогноз на матч английской Премьер-лиги, ставка за 3.75

18 апреля в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Брайтон». Начало игры — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон с коэффициентом для ставки за 3.75.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: лондонцы продолжают отчаянную борьбу за сохранение прописки в элите английского футбола.

Сейчас на счету «шпор» только 30 очков и 18-я строчка в турнирной таблице АПЛ.

У команды из Лондона отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 40:51.

Последние матчи: в прошлых турах «лилейно-белые» проиграли «Сандерленду» (0:1) и «Ноттингему» (0:3), но смогли сыграть вничью с «Ливерпулем» (1:1).

Последние матчи: в прошлых турах «лилейно-белые» проиграли «Сандерленду» (0:1) и «Ноттингему» (0:3), но смогли сыграть вничью с «Ливерпулем» (1:1).

Не сыграют: травмированы Родриго Бентанкур, Мохамед Кудус, Деян Кулушевски, Джеймс Мэддисон и Гильелмо Викарио.

Состояние команды: совсем недавно «Тоттенхэм» назначил третьего главного тренера за сезон. Им стал Роберто Де Дзерби, который уже успел смазать дебют в новой команде.

Безусловно, главной задачей команды является остаться в АПЛ, потому что вылет «Тоттенхэма» в Чемпионшип будет даже не провалом, а провалищем.

«Брайтон»

Турнирное положение: команда из муниципалитета Брайтон-энд-Хов является середняком лиги и особо ни за что не борется.

Сейчас «Альбион» располагается на девятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 46 зачетных баллов.

За 32 матча брайтонский коллектив смог 43 раза поразить ворота оппонентов и 37 раз пропустил в свои.

Последние матчи: три последних игры «чайки» выиграли — у «Бернли» (2:0), «Ливерпуля» (2:1) и «Сандерленда» (1:0).

До этого же «Брайтон» проиграл «Арсеналу» (0:1), но победил «Ноттингем» (2:1) и «Брентфорд» (2:0).

Не сыграют: в лазарете Адам Уэбстер и Стефанос Цимас.

Состояние команды: сейчас «Брайтон» уже точно может чувствовать себя спокойно в плане борьбы за выживание, но при этом подопечные Фабиана Хюрцелера все еще могут побороться за еврокубки.

В турнирной таблице АПЛ плотность настолько велика, что «Брайтон» отстает от шестого «Челси» всего на два очка, но и опережает, к примеру, 12-й «Фулхэм» тоже лишь на два пункта. Вся борьба еще впереди.

Статистика для ставок

«Брайтон» выиграл 5 из последних 6 матчей

«Тоттенхэм» выиграл 1 из последних 11 матчей

В последнем очном поединке команд «Брайтон» и «Тоттенхэм» сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» является совсем небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.75, а победа «Тоттенхэма» — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: «Тоттенхэму» очень нужна победа, но «Брайтон» на отличном ходу и вряд ли позволит лондонцам ее добыть. Наиболее реальной видится ничья.

Прогноз: «Тоттенхэм» в последнее время очень мало забивает, поэтому матч может получиться низовым.

