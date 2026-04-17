А давайте-ка поставим на паритет?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 3.80

18 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лорьян» и «Марсель». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лорьян — Марсель с коэффициентом для ставки за 3.80.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Мерлузовые» окопались в середняках лиги. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Лорьян» на 12 очков отстает от еврозоны. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерлузовые» уступили «Лиону» (0:2).

До того команда не смогла переиграть «Гавр» (1:1). А вот поединок с «Тулузой» завершился поражением (0:1).

В пяти своих последних матчах «Лорьян» добыл одну победу. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Мерлузовые» нынче находятся на спаде. Команда не побеждает 3 матча кряду.

Причем «Лорьян» традиционно неудачно противостоит «Марселю». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

«Марсель»

Турнирное положение: «Олимпийцы» борются за попадание в тройку. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Марсель» на один балл отстает от медальной зоны. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Олимпийцы» переиграли «Мец» (3:1).

До того команда потерпела поражение от «Монако» (1:2). А вот чуть ранее она была бита «Лиллем» (1:2).

При этом «Марсель» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Олимпийцы» нынче выглядят бледновато. Команда до последней победы уступила дважды кряду.

При этом «Марсель» в среднем пропускает больше одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась 19 очками в 14 матчах.

«Олимпийцы» не проигрывают «Лорьяну» уже 13 матчей кряду. Вот и в нынешней диспозиции команда явно будет действовать с позиции силы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Марсель» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Марсель» пытается запрыгнуть в тройку, однако и «Лорьян» не лыком шит.

3.80 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Ничья за 3.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше трех мячей.

2.10 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10

