12 апреля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сандерленд — Тоттенхэм с коэффициентом для ставки за 2.62.
«Сандерленд»
Турнирное положение: «Черные коты» окопались в группе середняков АПЛ. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Сандерленд» на 5 очков отстает от зоны еврокубков. А вот забивает команда в среднем один мяч за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Черные коты» одолели «Ньюкасл» (2:1).
До того команда была бита «Брайтоном» (0:1). Да и поединок с «Порт Вейлом» завершился коллизией (0:1).
В пяти своих последних матчах «Сандерленд» разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: «Черные коты» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда умудрилась вылететь из Кубка Англии от аутсайдера третьего по рангу дивизиона.
Причем «Сандерленд» традиционно неудачно противостоит «шпорам». В последних пяти очных поединках команда уступила 3 раза при двух паритетах.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Шпоры» позорно борются за выживание. Команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.
Причем «Тоттенхэм» на один балл опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Шпоры» уступили «Ноттингем Форесту» (0:3).
До того команда нанесла поражение «Атлетико» (3:2). А вот чуть ранее она не уступила «Ливерпулю» (1:1).
При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Шпоры» весной выглядят ужасающе. Так что новому коучу Роберто Де Дзерби придется заново налаживать игру команды.
При этом «Тоттенхэм» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. А вот вне родных стен «шпоры» разжились 20 очками в 15 поединках.
В этом поединке «шпоры» явно будут рисковать. Плюс до двух последних ничьих лондонцы 4 раза кряду одолели «Сандерленд».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Сандерленд» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.62.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.
Прогноз: «Шпоры» обязаны выиграть свой первый матч при новом наставнике, к тому же оппонент крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 2.62.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Шпоры» уже почти 13 лет не проигрывают «Сандерленду»
- «Тоттенхэм» на выезде в среднем набирает больше балла за матч
- «Черные коты» уступили в 3 последних домашних поединках
- «Сандерленд» до последней виктории уступил дважды кряду
- В составе «Тоттенхэма» имеется ряд качественных атакующих исполнителей