12 апреля в 29-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Гамбург». Начало игры — в 18:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Штутгарт — Гамбург с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Штутгарт»
Турнирное положение: «Швабы» борются за третью строчку. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Штутгарт» лишь по дополнительным показателям отстает от искомой третьей позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Швабы» уступили дортмундской «Боруссии» (0:2).
До того команда учинила разгром «Аугсбургу» (5:2). А вот поединок с «Порту» завершился коллизией (0:2).
В пяти своих последних матчах «Штутгарт» разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Швабы» нынче выглядят не столь выгодно. Команда имеет проблемы с надежностью тылов.
Причем «Штутгарт» традиционно успешно противостоит «Гамбургу». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.
«Гамбург»
Турнирное положение: «Красноштанники» сражаются за выживание. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Гамбург» на 6 очков оторвалась от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красноштанники» не смогли одолеть «Аугсбург» (1:1).
До того команда была бита дортмундцами (2:3). А вот чуть ранее она расписала боевой паритет с «Кельном» (1:1).
При этом «Гамбург» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Красноштанники» нынче несколько забуксовали. Команда не может победить уже 3 матча кряду.
При этом «Гамбург» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и в 13 выездных матчах «красноштанники» разжились лишь 10 очками.
В этом поединке «красноштанники» явно будут действовать с оглядкой на тылы. Команде нужно непременно набирать очки, дабы оторваться от опасной зоны.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Штутгарт» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.43 и 2.65.
Прогноз: «Швабы» вполне преуспевают в плане реализации, да и «красноштанники» нынче выглядят не лучшим образом.
Ставка: Фора «Штутгарта» -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.20
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Штутгарт» традиционно успешно противостоит «Гамбургу»
- «Гамбург» не побеждает 3 матча кряду
- «Штутгарт» в родных стенах набрал 32 очка в 14 матчах
- «Красноштанники» на выезде набрали всего 10 очков в 13 матчах