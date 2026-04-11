12 апреля в 29-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Гамбург». Начало игры — в 18:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Штутгарт — Гамбург с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Швабы» борются за третью строчку.  Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Штутгарт» лишь по дополнительным показателям отстает от искомой третьей позиции.  А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Швабы» уступили дортмундской «Боруссии» (0:2).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда учинила разгром «Аугсбургу» (5:2).  А вот поединок с «Порту» завершился коллизией (0:2).

В пяти своих последних матчах «Штутгарт» разжился 2 победами.  В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Швабы» нынче выглядят не столь выгодно.  Команда имеет проблемы с надежностью тылов.

Причем «Штутгарт» традиционно успешно противостоит «Гамбургу».  В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Красноштанники» сражаются за выживание.  Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Гамбург» на 6 очков оторвалась от опасной зоны.  При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Красноштанники» не смогли одолеть «Аугсбург» (1:1).

До того команда была бита дортмундцами (2:3).  А вот чуть ранее она расписала боевой паритет с «Кельном» (1:1).

При этом «Гамбург» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Красноштанники» нынче несколько забуксовали.  Команда не может победить уже 3 матча кряду.

При этом «Гамбург» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч.  Да и в 13 выездных матчах «красноштанники» разжились лишь 10 очками.

В этом поединке «красноштанники» явно будут действовать с оглядкой на тылы.  Команде нужно непременно набирать очки, дабы оторваться от опасной зоны.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Штутгарт» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41.  Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.43 и 2.65.

Прогноз: «Швабы» вполне преуспевают в плане реализации, да и «красноштанники» нынче выглядят не лучшим образом.

Ставка: Фора «Штутгарта» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.20

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
  • «Штутгарт» традиционно успешно противостоит «Гамбургу»
  • «Гамбург» не побеждает 3 матча кряду
  • «Штутгарт» в родных стенах набрал 32 очка в 14 матчах
  • «Красноштанники» на выезде набрали всего 10 очков в 13 матчах