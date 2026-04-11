12 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 17:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Мальорка — Райо Вальекано с коэффициентом для ставки за 3.20.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Красно-черные» бьются за выживание в Ла Лиге.  Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Мальорка» на 2 пункта опережает зону вылета.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Красно-черные» переиграли мадридский «Реал» (2:1).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда потерпела поражение от «Эльче» (1:2).  Зато поединок с «Эспаньолом» завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах «Мальорка» победила 2 раза.  В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Красно-черные» нынче не преуспевают в плане стабильности результатов.  Зато дома островитяне победили дважды подряд.

Причем «Мальорка» традиционно удачно противостоит «пчелам».  В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Пчелы» еще не обеспечили себе спокойную жизнь.  Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Райо Вальекано» на 6 очков оторвался от зоны вылета.  При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Пчелы» одолели АЕК (3:0).

До того команда нанесла поражение «Эльче» (1:0).  А вот чуть ранее она минимально уступила «Барселоне».

При этом «Райо Вальекано» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Пчелы» нынче выглядят вполне прилично.  Команда победила в 2 последних поединках.

При этом «Райо Вальекано» в среднем пропускает чаще гола за матч.  А вот на чужих полях «пчелы» разжились лишь 12 очками в 15 поединках.

Команда не пропускает уже два матча кряду.  Вот только четыре последних вояжа на Балеарские острова завершились поражениями.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Мальорка» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42.  Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.64.

Прогноз: «Пчелы» нынче выглядят выгодно, однако исторически неудачно играют на Балеарских островах.

Ставка: Ничья за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Пчелы» победили в 2 последних матчах
  • «Райо Вальекано» забивает в среднем гол за матч
  • «Красно-черные» одолели «пчел» в 4 последних домашних поединках
  • «Мальорка» в родных стенах в среднем пропускает чаще гола за матч
  • В отличной форме находится форвард «Мальорки» Ведат Мурики, отличившийся 19 голами в Ла Лиге