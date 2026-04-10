«Атлетико» не будет сильно напрягаться

прогноз на матч испанской Примеры, ставка за 3.20

11 апреля в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Севилья — Атлетико с коэффициентом для ставки за 3.20.

«Севилья»

Турнирное положение: команда из одноименного города из-за результатов в последних матчах опустилась до борьбы за выживание.

У коллектива из Севильи сейчас всего 31 очко и 17-я строчка в турнирной таблице Примеры. «Севильцы» имеют плохую разницу забитых и пропущенных мячей на данный момент — 37:50.

Последние матчи: в прошлых турах «нервионцы» проиграли «Овьедо» (0:1), «Валенсии» (0:2) и «Барселоне» (2:5).

До этого же севильская команда сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1) и «Бетисом» (2:2).

Только перед этим «красно-белые» смогли добыть победу, переиграв «Хетафе» (1:0).

Не сыграют: травмирован Маркан, дисквалифицированы Хосе Анхель Кармона и Ньянзу Куасси.

Состояние команды: сейчас у «Севильи» может быть только одна цель — остаться в сильнейшем испанском дивизионе. Подопечные Луиса Гарсии Пласы только на два балла опережают зону вылета, поэтому вся борьба еще впереди.

Конечно, вылет станет настоящей катастрофой и ударом для «Севильи». Допускать его нельзя.

«Атлетико»

Турнирное положение: мадридская команда может спокойно бросать играть в чемпионате Испании и переключаться на другие турниры.

В настоящий момент в активе «матрасников» 57 очков и четвертая строчка в турнирной таблице. Коллектив из Мадрида смог 50 раз поразить ворота оппонентов и 30 раз пропустил в свои.

Последние матчи: среди недели «индейцы» переиграли «Барселону» (2:0) в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

До этого же в рамках чемпионата страны мадридцы проиграли «Барселоне» (1:2) и «Реалу» (2:3), но выиграли у «Хетафе» (1:0).

Не сыграют: дисквалифицированы Коке и Нико Гонсалес.

Состояние команды: подопечные Диего Симеоне уже не опустятся ниже четвертого места, но и не будут выше, чем на третьем.

Зато «Атлетико» смог выйти в финал Кубка Испании и борется за Лигу чемпионов. Именно на эти турниры «Атлетико» и должен делать главную ставку.

Статистика для ставок

«Севилья» выиграла 1 из последних 9 матчей

«Атлетико» проиграл 3 из последних 4 матчей

В последнем очном поединке команд «Атлетико» победил «Севилью» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» является небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.20, а победа «Севильи» — в 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Атлетико», судя по всему, сделает ставку на ответный матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов, а на этот матч произведет ротацию состава и вполне может проиграть. К тому же, «Севилье» очень нужна победа.

Ставка: победа «Севильи» за 3.20.

Прогноз: команды вполне могут забить много и пробить тотал, они будут играть в атаку.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.10.