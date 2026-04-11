В субботу, 11 марта, «Севилья» примет «Атлетико» в рамках 31-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

02' Удар головой из пределов штрафной «Атлетико» нанес Рубен Варгас, мяч в одного из игроков гостей попав до ворот не долетел.

02' Активно начало от «Севильи», вынуждены футболисты «Атлетико» обороняться.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Атлетико».

До матча

21:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

21:50 Матч пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, вмещающем 48 649 зрителей.

21:40 Главным судьей матча будет Исидро Диас де Мера Эскудерос.

Стартовые составы команд

«Севилья»: Влаходимос, Гудель, Санчес, Салас, Осо, Кастрин, Агуме, Буэно, Варгас, Адамс, Ромеро.

«Атлетико»: Муссо, Пубиль, Мартинес, Боньяр, Диас, Варгас, Альмада, Мендоса, Баэна, Сёрлот, Белаид.

«Севилья»

Команда из одноименного города из-за результатов в последних матчах опустилась до борьбы за выживание. У коллектива из Севильи сейчас всего 31 очко и 17-я строчка в турнирной таблице Примеры. «Севильцы» имеют плохую разницу забитых и пропущенных мячей на данный момент — 37:50. В прошлых турах «нервионцы» проиграли «Овьедо» (0:1), «Валенсии» (0:2) и «Барселоне» (2:5). До этого же севильская команда сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1) и «Бетисом» (2:2). Только перед этим «красно-белые» смогли добыть победу, переиграв «Хетафе» (1:0).

Сейчас у «Севильи» может быть только одна цель — остаться в сильнейшем испанском дивизионе. Подопечные Луиса Гарсии Пласы только на два балла опережают зону вылета, поэтому вся борьба еще впереди. Конечно, вылет станет настоящей катастрофой и ударом для «Севильи». Допускать его нельзя. Травмирован Маркан, дисквалифицированы Хосе Анхель Кармона и Ньянзу Куасси.

«Атлетико»

Мадридская команда может спокойно бросать играть в чемпионате Испании и переключаться на другие турниры. В настоящий момент в активе «матрасников» 57 очков и четвертая строчка в турнирной таблице. Коллектив из Мадрида смог 50 раз поразить ворота оппонентов и 30 раз пропустил в свои. Среди недели «индейцы» переиграли «Барселону» (2:0) в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов. До этого же в рамках чемпионата страны мадридцы проиграли «Барселоне» (1:2) и «Реалу» (2:3), но выиграли у «Хетафе» (1:0).

Подопечные Диего Симеоне уже не опустятся ниже четвертого места, но и не будут выше, чем на третьем. Зато «Атлетико» смог выйти в финал Кубка Испании и борется за Лигу чемпионов. Именно на эти турниры «Атлетико» и должен делать главную ставку. Дисквалифицированы Коке и Нико Гонсалес.

Личные встречи

В последнем очном поединке команд «Атлетико» победил «Севилью» со счетом 3:0. За всю историю команды сыграли между собой 198 матчей, в 79 играх победил «Атлетико», в 61 «Севилья», оставшиеся 58 матчей завершились вничью.

