9 апреля в 6-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бухара» и «Кызылкум». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бухара — Кызылкум с коэффициентом для ставки за 3.34.
«Бухара»
Турнирное положение: «Бухара» стартовала достаточно продуктивно. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Бухара» лишь на 2 очка отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бухара» уступила «Сурхану» (1:3).
До того команда нанесла поражение самаркандскому «Динамо» (3:1). А вот поединок с «Хорезмом» завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах «Бухара» победила трижды. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Бухара» весьма ершиста. Команда в минувшем туре впервые уступила в чемпионате.
Причем «Бухара» традиционно сложно противостоит «Кызылкуму». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
«Кызылкум»
Турнирное положение: «Кызылкум» выдал не столь продуктивный старт чемпионата. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Кызылкум» набрал всего 6 очков в пяти матчах. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кызылкум» был разгромлен ферганским «Нефтчи» (0:4).
До того команда была бита АГМК (0:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть слабенький «Машъал» (2:0).
При этом «Кызылкум» в 5 своих последних поединках одержал 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Кызылкум» не блещет стабильностью результатов. Да и в двух последних матчах команда уступила.
При этом «Кызылкум» имеет весьма ненадежные тылы. Пропускает команда в среднем два мяча за матч.
Команда не сумела отличиться в двух своих последних поединках. Хотя до того она одержала две победы подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Кызылкум» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 2.98, а победа оппонента — в скромные 3.34.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.
Прогноз: «Кызылкум» нынче выглядит бледновато, да и бухарцы явно постараются реабилитироваться за последнюю неудачу.
Ставка: Победа «Бухары» за 3.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 2.98
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Бухара» в среднем забивает чаще гола за матч
- «Кызылкум» в среднем пропускает 2 мяча за матч
- «Кызылкум» не забивал в 2 своих последних поединках
- «Бухара» до августовской коллизии дважды кряду одолела «Кызылкум»
- Бухарцы дома набрали 7 очков в трех матчах