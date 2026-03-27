28 марта в 26-м туре первенства России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Шинник». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нефтехимик — Шинник с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы еще не потеряли шансы на стыки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтехимик» на 4 очка отстает от четвертой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Нижнекамцы уверенно переиграли «Сокол» (3:0).
До того команда была бита набирающим ход «Торпедо» (0:3). А вот поединок с «Уфой» завершился победой (2:0).
В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Нефтехимик» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: Нижнекамцы в последних поединках заметно прибавили. Команда Кирилла Новикова поднаторела в плане реализации.
Причем «Нефтехимик» традиционно удачно противостоит «Шиннику». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы ходят в середняках лиги. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Шинник» на 5 очков оторвался от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Ярославцы не уступили костромскому «Спартаку» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Енисеем» (1:1). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Уфу».
При этом «Шинник» в 5 своих последних поединках одержал 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Ярославцы прибавили в последних поединках. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
При этом «Шинник» в среднем пропускает меньше одного мяча за матч. Вот только нижнекамцев команда не может победить уже 2 года.
Ярославцы максимально мотивированы отдалиться от опасной зоны. Да и стандарты в их исполнении весьма опасны.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нефтехимик» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.55 и 1.44.
Прогноз: «Нефтехимик» способен прибавить в плане реализации, к тому же ярославцы слабовато выступают вне родных стен.
Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.55
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Шинник» набрал всего 9 очков в 12 выездных поединках
- «Нефтехимик» дома не проигрывает с конца ноября
- Нижнекамцы в среднем забивают больше одного мяча за матч
- «Шинник» имеет проблемы с реализацией
- «Шинник» на выезде забивает в среднем реже гола за матч