Сумеет ли «Нефтехимик» расправиться с ярославцами?

прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.15

28 марта в 26-м туре первенства России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Шинник». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нефтехимик — Шинник с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы еще не потеряли шансы на стыки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Нефтехимик» на 4 очка отстает от четвертой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Нижнекамцы уверенно переиграли «Сокол» (3:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда была бита набирающим ход «Торпедо» (0:3). А вот поединок с «Уфой» завершился победой (2:0).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Нефтехимик» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: Нижнекамцы в последних поединках заметно прибавили. Команда Кирилла Новикова поднаторела в плане реализации.

Причем «Нефтехимик» традиционно удачно противостоит «Шиннику». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы ходят в середняках лиги. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Шинник» на 5 очков оторвался от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Ярославцы не уступили костромскому «Спартаку» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Енисеем» (1:1). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Уфу».

При этом «Шинник» в 5 своих последних поединках одержал 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Ярославцы прибавили в последних поединках. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

При этом «Шинник» в среднем пропускает меньше одного мяча за матч. Вот только нижнекамцев команда не может победить уже 2 года.

Ярославцы максимально мотивированы отдалиться от опасной зоны. Да и стандарты в их исполнении весьма опасны.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нефтехимик» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.55 и 1.44.

Прогноз: «Нефтехимик» способен прибавить в плане реализации, к тому же ярославцы слабовато выступают вне родных стен.

Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

