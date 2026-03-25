26 марта в полуфинале плей-офф квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Украина и Швеция. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Украина — Швеция с коэффициентом для ставки за 2.42.
Украина
Турнирное положение: Украинцы продуктивно провели отбор на Мундиаль. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своего квинтета.
При этом Украина на 6 очков отстала от Франции. А вот забила команда 10 мячей в 6 поединках квалификации.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Украинцы переиграли Исландию (2:0).
До того команда была разбита французами (0:4). А вот поединок с Азербайджаном завершился викторией (2:1).
В пяти своих последних матчах Украина победила 3 раза. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: Украинцы довольно крепки, вот только в матчах с сильными оппонентами не особенно преуспевают. Команда в среднем пропускает 2 гола за матч.
Причем Украина традиционно успешно противостоит «Тре Крунур». В последних пяти поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
Швеция
Турнирное положение: Шведы провалили квалификацию на чемпионат мира. Команда заняла 4 место турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Швеция набрала всего 2 очка в 6 поединках. При этом команда отличилась лишь 4 результативными ударами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Шведы не сумели одолеть Словению (1:1).
До того команда потерпела поражение от Швейцарии (1:4). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила Косово.
При этом Швеция в 5 своих последних поединках добыла лишь одну ничью. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Шведы имеют огромные проблемы с реализацией. Да и лазарет «Тре Крунур» все никак не опустеет.
При этом Швеция до последней ничьей уступила 4 раза подряд. Зато в составе команды есть форвард Виктор Дьекереш, способный сделать разницу.
В этом поединке Шведы явно будут действовать максимально агрессивно. Подбор игроков у команды по именам достаточно качественный.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Швеция в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.71.
Прогноз: Шведы имеют качественный набор атакующих исполнителей, к тому же украинцы, все матчи проводят на выезде.
Ставка: Победа Швеции за 2.42.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10
Пять причин, почему ставка зайдет
- Украинцы все свои матчи проводят на выезде
- В составе шведов имеется блестящий форвард Виктор Дьекереш
- Украина в среднем пропускает 2 мяча за матч
- Шведы давненько не побеждали, так что максимально мотивированы прервать затянувшуюся серию
- Украинцы испытывают кадровые проблемы в оборонительной линии