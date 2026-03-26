В испанской Валенсии встретятся команды, для которых этот матч — последний шанс прервать многолетнюю паузу в выступлениях на чемпионатах мира. Украина не играла на мундиале с 2006 года, Швеция — с 2018-го. Обе сборные подходят к игре с колоссальными кадровыми потерями, но с разным психологическим фоном. Украинцы привыкли играть вторым номером и, как показали матчи с Исландией, умеют наказывать соперников, которые раскрываются. Шведы при Поттере будут пытаться доминировать, но их позорный отборочный цикл (2 очка в шести матчах) говорит о том, что с дисциплиной в обороне у скандинавов серьёзные проблемы

10' Угловой в исполнении шведов чуть опаснее получился, удалось дело закончить ударом Исака Хина головой, но мяч пролетел выше ворот.

07' Угловой заработала украинская сборная, но подача со стандарта ничего опасного не принесла.

06' Гоооооол!!! 0:1. Эланга сделал передачу вглубь штрафной между двумя защитниками на Нюгрена, который слева прострелил на Виктора Дьёкереша и нападающий «Арсенала» уверенно завершил многоходовку команды.

04' Грубый фол от Ваната зафиксировал арбитр матча.

02' Йеспер Карлстрём нарушил правила в центре поля.

01' Матч начался! С центра разыграли украинцы.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 71 Владение мячом 29 1 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 2 Фолы 1

До матча

22:44 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

22:42 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:35 Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия); Ассистент: Бруну Жезуш (Португалия); Ассистент: Лусиану Мая (Португалия); Резервный: Эрик Ламбрехтс (Бельгия).

22:30 Матч пройдёт на Стадионе «Сьюдад де Валенсия» (Валенсия, Испания).

Стартовые составы команд

Украина: Анатолий Трубин, Александр Тымчик, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Валерий Бондарь, Егор Ярмолюк, Иван Калюжный, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Георгий Судаков, Владислав Ванат.

Швеция: Кристоффер Нордфельдт, Густаф Лагербильке, Исак Хин, Виктор Линделёф, Габриэль Гудмундссон, Херман Йоханссон, Ясин Аяри, Энтони Эланга, Йеспер Карлстрём, Беньямин Нюгрен, Виктор Дьёкереш.

Украина

Сборная Украины подходит к стыковому полуфиналу в состоянии кадрового коллапса, который ставит под сомнение её атакующий потенциал. Команда Сергея Реброва потеряла практически половину основного состава: из-за травм не сыграют Андрей Лунин, Александр Зинченко, Артём Довбик, Николай Матвиенко и Максим Таловеров, под вопросом участие Романа Яремчука, а Ефим Конопля и Руслан Малиновский дисквалифицированы. В отборочной группе с Францией, Исландией и Азербайджаном украинцы заняли второе место, набрав 10 очков, дважды без шансов уступив «трёхцветным» (0:2, 0:4) и потеряв очки с азербайджанцами (1:1). При этом дважды уверенно обыграли Исландию (5:3, 2:0), показав, что в матчах с командами, играющими первым номером, способны на контратакующие подвиги.

Швеция

Сборная Швеции пробилась в стыки не через квалификацию, где позорно заняла последнее место в группе со Швейцарией, Словенией и Косово (всего 2 очка в шести матчах), а благодаря победе в Лиге наций. Грэм Поттер, сменивший Йона-Даля Томассона, только осваивается у руля, но местная пресса отмечает положительные сдвиги. Несмотря на то, что англичанин не выиграл ни одного из двух первых матчей, федерация неожиданно продлила с ним контракт до 2030 года. Шведы потеряли главную звезду — травмирован Александер Исак, но сохранили атакующий потенциал: Руни Бардагжи из «Барселоны» и набравший форму в «Ньюкасле» Энтони Эланга готовы терзать фланги.

Личные встречи

За пять матчей в истории преимущество на стороне Украины: три победы, одна ничья и одно поражение. Последняя встреча — 1/8 финала Евро-2020, где украинцы вырвали победу в дополнительное время (2:1) благодаря голу Артёма Довбика на 121-й минуте. Гол и голевую передачу тогда записал на свой счёт Александр Зинченко, который сейчас травмирован и не поможет команде. Тот матч стал для шведов болезненным воспоминанием, а для украинцев — символом воли и характера.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.42.