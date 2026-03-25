26 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Бразилия и Франция. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бразилия — Франция с коэффициентом для ставки за 2.36.
Бразилия
Турнирное положение: Бразильцы скромно провели последнюю квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.
При этом Бразилия на 10 очков отстала от первой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бразильцы не смогли переиграть Тунис (1:1).
До того команда нанесла поражение Сенегалу (2:0). А вот поединок с Японией завершился досадной коллизией (2:3).
В пяти своих последних матчах Бразилия разжилась 2 победами. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: Бразильцы нынче выглядят бледновато. Команда чередует редкие яркие поединки с откровенно неуверенными.
Причем Бразилия традиционно сложно противостоит французам. В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
Франция
Турнирное положение: Французы успешно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 1 место турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Франция набрала 16 очков в 6 поединках. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Французы вчистую переиграли Азербайджан (3:1).
До того команда разгромила сборную Украины (4:0). А вот чуть ранее она поделила очки с неуступчивыми исландцами (2:2).
При этом Франция в 5 своих последних поединках одержала 4 победы. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Французы привычно классно атакуют. Подбор игроков у «трехцветных» на зависть многим.
При этом Франция победила в 2 своих последних поединках. А вот бразильцам команда уступила в двух последних очных встречах.
В этом поединке французы явно будут действовать активно. «Трехцветные» мотивированы впервые за 15 лет одолеть бразильцев.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Франция в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.25.
Прогноз: Французы вполне преуспевают в плане реализации, да и бразильцы нынче крайне нестабильны.
Ставка: Победа Франции за 2.36.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.60
Пять причин, почему ставка зайдет
- Бразильцы имеют крайне не столь надежные тылы
- Бразилия в трех последних матчах победила всего один раз
- Франция победила в 2 своих последних поединках
- «Трехцветные» в двух последних матчах пропустили всего один раз
- Французы вполне преуспевают в плане реализации