В четверг, 26 марта, сборные Бразилии и Франции сыграют между собой в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет на нейтральной территории — в США. Следить за ходом этой игры можно в нашей онлайн-трансляции

22:55 Сегодня в Фоксборо облачно, во время матча температура будет около +17℃.

22:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:45 Главным арбитром встречи назначен Гвидо Гонсалес из США.

22:40 Сегодняшний матч пройдет в Фоксборо (США) на стадионе «Джилетт», который вмещает 68 756 зрителей.

22:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Бразилия — Франция. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

Бразилия: Эдерсон Мораес, Франса Уэсли, Бремер Глейсон, Перейра Лео, Дуглас Сантос, Рафинья Диас, Каземиро Карлос, Сантос Андрей, Мартинелли Габриэл, Кунья Матеус, Винисиус Жуниор.

Франция: Меньян Майк, Гюсто Мало, Конате Ибраима, Упамекано Дайо, Эрнандес Тео, Тчуамени Орельен, Рабьо Адриен, Олисе Майкл, Шерки Райан, Мбаппе Килиан, Дембеле Усман.

Бразилия

В прошлом календарном году сборная Бразилии успешно квалифицировалась на Чемпионат мира 2026. Но назвать этот отборочный цикл стабильным нельзя — команда заняла лишь пятое место, выиграв только 8 матчей из 18 проведенных — всего в копилку было положено 28 очков, тогда как лидер собрал 38 турнирных баллов.

После квалификации Бразилия провела ряд товарищеских матчей в рамках подготовки к предстоящему мундиалю. Всего было сыграно четыре встречи: добыты победы над Южной Кореей (5:0) и Сенегалом (2:0), ничья с Тунисом (1:1) и неожиданное поражение от Японии (2:3).

Франция

У Франции, в отличие от своего соперника, не было времени на товарищеские спарринги — команда практически до конца прошлого календарного года решала вопрос выхода на Чемпионат мира 2026. В итоге французы в классном стиле завершили квалификацию на первом месте в своем квартете, на 6 очков опередив ближайшего преследователя.

Отдельно стоит отметить, что сборная Франции не проиграла ни одного матча в отборочном цикле ЧМ-2026. На ее счету пять побед из шести возможных и одна ничья. В последнем своем матче французы на выезде уверенно разобрались с командой Азербайджана (3:1), было это в середине ноября прошлого года.

Личные встречи

Между собой эти команды в последние 20 лет играли исключительно в рамках товарищеских матчей. За этот отрезок времени они провели три очные дуэли: дважды выиграли бразильцы и один раз французы. Последняя встреча состоялась в 2015 году, там сборная Бразилии победила со счетом 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.36