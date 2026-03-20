21 марта в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Брентфорд». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лидс — Брентфорд с коэффициентом для ставки за 2.45.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» борются за выживание в элитном дивизионе.  Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Лидс» опережает опасную зону лишь на 3 очка.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Павлины» не уступили «Кристал Пэласу» (0:0).

До того команда уверенно расправилась с «Норвичем» (3:0).  А вот поединок с «Сандерлендом» завершился неудачей (0:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла лишь одну викторию.  В этих поединках «Лидс» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Павлины» нынче немного прибавили.  Команда не пропускает 2 матча кряду.

Причем «Лидс» традиционно сложно противостоит «Брентфорду».  В пяти последних очных поединках команда победила один раз при одном поражении.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчелы» еще не потеряли шансы на попадание в еврозону.  Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Брентфорд» на 4 очка отстает от топ-5.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Пчелы» не смогли обыграть «Вулверхэмптон» (2:2).

До того команда в серии пенальти уступила «Вест Хэму».  А вот чуть ранее она расписала мировую с «Борнмутом» (0:0).

При этом «Брентфорд» в 5 своих последних поединках добыл одну победу.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Пчелы» ныне несколько сбавили обороты.  Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

При этом «Брентфорд» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  Зато «Лидсу» команда не проигрывает 3 с половиной года.

«Пчелы» несколько сбавили обороты.  Тем не менее, команда явно постарается подтянуться к заветной пятерке.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лидс» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45.  Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Лидс» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же «пчелы» нынче угодили в кризис.

2.45П1Ставка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.45 на матч «Лидс» — «Брентфорд»  позволит вывести на карту выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Лидса» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

3.40НичьяСтавка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 3.40 на матч «Лидс» — «Брентфорд»  позволит вывести на карту выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Павлины» не пропускали в 2 последних матчах
  • «Пчелы» на выезде в среднем пропускают чаще гола за матч
  • «Брентфорд» не побеждает уже 3 матча кряду
  • «Лидс» в родных стенах уже 11 лет не проигрывает «пчелам»
  • Пора бы вернуться на забивной путь форварду «Лидса» Доминику Калверт-Льюину