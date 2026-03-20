21 марта в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Брентфорд». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лидс — Брентфорд с коэффициентом для ставки за 2.45.
«Лидс»
Турнирное положение: «Павлины» борются за выживание в элитном дивизионе. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Лидс» опережает опасную зону лишь на 3 очка. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Павлины» не уступили «Кристал Пэласу» (0:0).
До того команда уверенно расправилась с «Норвичем» (3:0). А вот поединок с «Сандерлендом» завершился неудачей (0:1).
В пяти своих последних матчах команда добыла лишь одну викторию. В этих поединках «Лидс» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: «Павлины» нынче немного прибавили. Команда не пропускает 2 матча кряду.
Причем «Лидс» традиционно сложно противостоит «Брентфорду». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при одном поражении.
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Пчелы» еще не потеряли шансы на попадание в еврозону. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Брентфорд» на 4 очка отстает от топ-5. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчелы» не смогли обыграть «Вулверхэмптон» (2:2).
До того команда в серии пенальти уступила «Вест Хэму». А вот чуть ранее она расписала мировую с «Борнмутом» (0:0).
При этом «Брентфорд» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Пчелы» ныне несколько сбавили обороты. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.
При этом «Брентфорд» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Зато «Лидсу» команда не проигрывает 3 с половиной года.
«Пчелы» несколько сбавили обороты. Тем не менее, команда явно постарается подтянуться к заветной пятерке.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лидс» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.
Прогноз: «Лидс» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же «пчелы» нынче угодили в кризис.
Ставка: Победа «Лидса» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.40
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Павлины» не пропускали в 2 последних матчах
- «Пчелы» на выезде в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Брентфорд» не побеждает уже 3 матча кряду
- «Лидс» в родных стенах уже 11 лет не проигрывает «пчелам»
- Пора бы вернуться на забивной путь форварду «Лидса» Доминику Калверт-Льюину