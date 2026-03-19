Вернется ли «Факел» на победный путь?

прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.15

20 марта в 25-м туре первенства России по футболу сыграют «Ротор» и «Факел». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ротор — Факел с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы бьются за выход в стыки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Ротор» на 4 очка отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Волгоградцы не сумели одолеть «Камаз» (1:1).

До того команда не уступила «Уралу» (1:1). Да и поединок с костромским «Спартаком» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла 3 ничьи. В этих поединках «Ротор» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: Волгоградцы в последних поединках выглядели не лучшим образом. Команда не побеждает уже 6 матчей подряд.

Причем «Ротор» традиционно неудачно противостоит «Факелу». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Факел»

Турнирное положение: Воронежцы на всех парах несутся в элиту. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Факел» на 7 очков опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Воронежцы не сумели одолеть новороссийский «Черноморец» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Уралу» (1:0). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Согдиану».

При этом «Факел» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Воронежцы ныне пребывают в приличных кондициях. Команда не пропускала в 3 своих последних матчах.

При этом «Факел» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Да и Белайди Пуси наколотил уже 14 мячей.

Воронежцы максимально мотивированы оторваться от конкурентов. Да и «Ротор» команда обыграла в трех последних очных поединках.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Факел» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.95 и 1.36.

Прогноз: «Факел» намерен вернуться на победный путь, да и Пуси явно скажет свое веское слово.

