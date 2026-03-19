прогноз на матч Серии А, ставка за 2.30

20 марта в рамках 30-го тура итальянской Серии А сыграют «Кальяри» и «Наполи». Начало встречи — в 20:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Кальяри — Наполи с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Кальяри»

Турнирное положение: Команда занимает 15-е место в таблице Серии А с 30-ю очками в активе после 29-и туров. «Кальяри» опережает зону вылета на 6 пунктов.

Команда далеко не лучшим образом выступает на своем поле в нынешнем сезоне. «Кальяри» набрал 16 очков из 42-х возможных, занимая по этому показателю 14-ю строчку в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила «Пизе» (1:3), а до этого «Кальяри» проиграла «Комо» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 76-й минуте.

Команда не может победить в Серии А на протяжении 6-и последних матчей. За этот отрезок «Кальяри» четырежды проиграл и дважды сыграл вничью с «Пармой» (1:1) и «Лацио» (0:0).

Не сыграют: Оберт (красная карточка), Белотти, Боррелли, Маттиа и Идрисси (у всех — травмы).

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Кальяри» сильно не хватает стабильности. Команда может выдать победную серию, а потом развалиться. Сейчас «Кальяри» не далеко от зоны вылета.

У команды нет яркого нападающего, который может решить исход матча. Лучший бомбардир «Кальяри» Себастьяно Эспозито забил только 4 гола за 27 встреч.

«Наполи»

Турнирное положение: Неаполитанцы формально продолжают бороться за чемпионство в Серии А. После 29-и туров «Наполи» занимает 3-е место в таблице с 59-ю очками в активе.

Команда отстает от «Милана» (2-е место) лишь на 1 балл, но от «Интера», который является лидером чемпионата, уже на 9 пунктов. «Наполи» осталось провести 9 матчей в Серии А.

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Италии неаполитанцы обыграли «Лечче» со счетом 2:1, перевернув игру во 2-м тайме. До этого «Наполи» одолели «Торино» с таким же счетом.

У команды продолжается победная серия в чемпионате Италии, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот период «Наполи» также обыграл «Верону» (2:1).

Не сыграют: Давид Нерес, Ди Лоренцо, Рахмани и Вергара (у всех — травмы).

Состояние команды: «Наполи» проводит неплохой сезон, закрепившись в зоне Лиги чемпионов (топ-4), но позиции еще необходимо укреплять, ведь «Ювентус» отстает от неаполитанцев на 6 пунктов.

«Наполи» стабильно обыгрывал «Кальяри» на протяжении 4-х последних очных матчей. Получится ли у команды снова победить? На чужом поле неаполитанцы выступают довольно уверенно, занимая по этому показателю 5-е место в лиге.

Статистика для ставок

«Кальяри» не может победить на протяжении 6-и последних матчей

«Наполи» выиграл 3 последних матча

В последних 4-х очных встречах «Наполи» непременно обыгрывал «Кальяри»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Наполи» с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа «Кальяри» — в 6.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: Можно предположить, что «Кальяри» поразить ворота «Наполи» хотя-бы один раз.

Ставка: Обе забьют за 2.30.

Прогноз: «Наполи» одержит победу в предстоящем матче. Команда набрала отличный ход.

Ставка: Победа «Наполи» с форой (-1) за 2.25.