19 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют «Шахтер» Донецк и «Лех». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Шахтер Донецк — Лех с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Шахтер» Донецк

Турнирное положение: «Горняки» явно настроены побороться за победу в турнире. Команда Арды Турана сделала уверенный шаг к четвертьфиналу.

При этом «Шахтер» Донецк в своем чемпионате находится на 1 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Горняки» одолели «Металлист 1925» (1:0).

До того команда уверенно переиграла «Лех» (3:1). Да и поединок с «Александрией» завершился успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах «Шахтер» Донецк одержал 5 побед. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота один.

Состояние команды: «Горняки» нынче находятся в отличной форме. Команда победила 7 раз кряду.

Команда Турана явно не собирается действовать лишь на удержание преимущества. Донецкие бразильцы наверняка снова сделают разницу.

«Лех»

Турнирное положение: «Железнодорожники» проводят достаточно продуктивный сезон. В своем чемпионате команда пребывает на 2 позиции.

Причем «Лех» лишь по дополнительным показателям уступает лидерство «Заглембе». При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Железнодорожники» переиграли «Заглембе» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Шахтера» (1:3). А вот чуть ранее она уступила еще и «Видзеву» (1:2).

При этом «Лех» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Железнодорожники» в первой встрече выглядели не лучшим образом. Плюс команда до последней виктории уступила 3 раза подряд.

При этом «Лех» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Зато Микаэль Исхак отличился 13 голами в чемпионате Польши.

«Железнодорожники» явно не собираются сдаваться на милость «горнякам». Полякам в этой встрече нужно непременно рисковать.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Шахтер» Донецк в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.

Прогноз: «Горняки» нынче преуспевают в плане игры и результатов, и уж точно постараются добить поляков.

Ставка: Победа «Шахтера» Донецк за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.20

