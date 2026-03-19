В четверг, 19 марта, донецкий «Шахтер» сыграет с «Лехом» в рамках ответного матча 1/8 финала Кубка конференций УЕФА. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

14' Судьи ВАР проверили гол на предмет офсайда! Все в полном порядке с легитимностью — гол засчитан!

13' Г-ОООООООООО-Л! «Лех» — 0:1! Микаэль Исхак! Таофик Исмахил выполнил великолепный навес с правого фланга — Микаэль Исхак выпрыгнул из-за спины защитника и головой направил мяч в ворота!

12' Бартош Мрожек («Лех») через короткий пас разыграл свободный от своих ворот.

11' Тотальный контроль мяча у «Шахтера»: номинальные хозяева имеют около 72% владения.

10' Дмитрий Ризнык («Шахтер Д») впервые в матче касается мяча — они прилетел в штрафную хозяев после дальнего заброса из глубины поля.

08' Невертон («Шахтер Д») рухнул на газон после борьбы с Стигуром Тордарсоном («Лех»), но судья не усмотрел здесь нарушения правил.

Статистика матча 1 Удары мимо 0 70 Владение мячом 31 1 Фолы 0

07' Козубал Антони («Лех») отлично отработал в защите и выбил мяч из-под ноги Кауана Элиаса («Шахтер Д») за боковую.

05' Темп игры очень низкий: футболисты «Шахтера» передают мяч вдоль центральной линии поля без особого продвижения вперед.

03' Номинальные хозяева поля взяли мяч под свой контроль и перешли в неспешную позиционную атаку.

02' Невертон («Шахтер Д») прорвался в штрафную через левую бровку, но его вдвоем остановили защитники «Леха»

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Шахтер Д» — «Лех» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:58 Главные действующие лица появляются на газоне «Городского стадиона им. Хенрика Реймана». Звучит гимн Лиги конференций. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

22:55 Сегодня в Кракове облачно и довольно прохладно, во время матча температура будет около +6℃.

22:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:45 Главным арбитром встречи назначен Сандер ван дер Эйк из Нидерландов.

22:40 Сегодняшний матч пройдет в Кракове на «Городском стадионе им. Хенрика Реймана», который вмещает 33 326 зрителей.

22:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Кубка конференций УЕФА «Шахтер Д» — «Лех». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Шахтер Д»: Ризнык Дмитрий, Винисиус Тобиас, Грам Алаа, Марлон, Энрике Педро, Назарина Егор, Сантана Алисон, Педриньо, Очеретько Олег, Невертон, Элиас Кауан.

«Лех»: Мрожек Бартош, Гумни Роберт, Монка Войцех, Милич Антонио, Моутинью Жоау, Антони Козубал, Тордарсон Стигур, Исмахил Таофик, Родригес Пабло, Пальма Луис, Исхак Микаэль.

«Шахтер Д»

«Шахтер» пропустил стадию 1/16 финала Лиги конференций, так как завершил общую стадию турнира в ТОП-8 турнирной таблицы. Напомним, что донецкий клуб занял по итогам группового этапа 6-ю строчку и автоматически отправился в 1/8 финала. У него было много времени на подготовку к этой игре.

В первой игре против «Леха» «Шахтер» владел инициативой и контролировал мяч 56% времени. Гол в первом тайме стал определяющим, а уже затем донецкий клуб уверенно довел дело до победы (3:1). В чемпионате Украины «Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице, на 3 очка опережая своего главного преследователя «Черкассы».

«Лех»

«Лех» не миновал стадию 1/16 финала, так как не смог пробиться в ТОП-8 на общем этапе турнира и финишировал на 11-м месте. В первом раунде плей-офф он играл против против финского клуба КуПС. На выезде поляки победили со счетом 2:0, а затем дома одержали в минимальную викторию (1:0).

«Лех» имел возможность более успешно завершить первый матч против «Шахтера». Во втором тайме польский клуб забил гол и сократил отставание до минимума (1:2), однако не смог додержать даже этот счет, пропустив третий в концовке. В чемпионате Польши «Лех» идет на третьем месте. но имеет столько же очков, как и два лидера («Ягелония» и «Заглембе»).

Личные встречи

Между собой эти соперники до недавнего времени играли только в товарищеских встречах и вот встёрлись в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА. Как и ранее в каждом из предыдущих матчей, победу праздновал «Шахтер» — первая их встреча в рамках плей-офф завершилась викторией донецкого клуба со счетом 3:1.

