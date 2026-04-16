Французской команде необходимо забивать минимум дважды, что неизбежно приведёт к агрессивной модели с высоким владением и риском оголения зон. «Майнц», имея преимущество, вероятнее всего сделает ставку на компактную оборону, средний блок и быстрые переходы. Ключевой фактор — первый гол: ранний мяч хозяев резко повысит давление и изменит структуру игры, тогда как гол гостей практически закроет противостояние.
Ход матча
34' Годо от левого края штрафной подал на дальнюю штангу, но никто не дотянулся до передачи.
32' Большое преимущество по владению у «Страсбурга», но после пропущенного гола «Майнц» не подпускает даже к штрафной французов.
29' Дукуре сильно забросил мяч в чужую штрафную, но не смог достать мяч Энсисо.
26' Гооооол!!! 1:0. Быстрая атака удалась хозяевам, мяч на левом крае штрафной получил Чилуэлл и прострелил на ближнюю штангу, где с линии вратарской в падении замкнул передачу Себастьян Нанаси.
25' Годо здорово подал с левого фланга на правый угол вратарской, откуда эффектно пробил боковыми ножницами Эль-Мурабет, но парировал Бац.
22' Эль-Мурабет грубо на фланге сфолил на Тице, но и француза жалеет арбитр.
19' Локтем зарядил по лицу Доминик Кор Морейру и получил «горчичник», хотя, кажется, можно было и удалять немца.
18' Тиц получил мяч в центре штрафной и вторым касанием попытался пробить, но выбил сферу из-под его ноги Омобамиделе.
17' 67% на 33% владение в пользу хозяев поля.
15' Вроде бы вернулся в игру капитан «Страсбурга».
14' Медицинская бригада на поле и готовится замена, судя по активности в разминочной зоне.
13' Дукуре присел на газон. Сложно сказать в чём причина повреждения.
11' Промчался по правому флангу Вайпер и подал в штрафную, но первым на мяче оказался вратарь хозяев Пендерс.
09' Из-за пределов штрафной попытался пробить Мвене, но его заблокировал Барко.
07' Прерывая передачу с левого фланга, Дукуре чуть не срезал мяч в свои ворота, рядом с ближней стойкоя мяч прокатился.
06' Уаттара мощно пробил с хода от правого края штрафной в верхний ближний угол, но мяч выше створа пролетел.
04' Ошиблись в опорной зоне французы, в итоге мяч перед штрафной оказался у Кавасаки, который на дриблинге прошёл нескольких защитников, сделал передачу в область 11-ти метров, но перехватили мяч защитники.
03' Барко сфолил в центре поля на Тице.
01' Барко опасно забрасывал в чужую штрафную в адрес Годо, но первым на мяче оказался вратарь «Майнца» Даниэль Бац.
01' Матч начался! С центра разыграли гости!
До матча
21:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.
21:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!
21:45 Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия); Ассистент: Бруну Жезуш (Португалия); Ассистент: Лусиану Мая (Португалия); Резервный: Жоау Феррейра (Порту, Португалия).
21:30 Матч пройдёт на стадионе «Мено» (Страсбург, Франция), вместимостью 26 109 зрителей.
Стартовые составы команд
Страсбург: Майк Пендерс, Исмаэль Дукуре, Эндрю Омобамиделе, Бен Чилуэлл, Самир Эль-Мурабет, Валентин Барко, Диегу Морейра, Абдул Уаттара, Себастьян Нанаси, Хулио Энсисо, Мартиаль Годо.
Майнц: Даниэль Бац, Данни да Коста, Стефан Пош, Доминик Кор, Сильван Видмер, Каисю Сано, Сота Кавасаки, Филипп Мвене, Пауль Небель, Нельсон Вайпер, Филлип Тиц.
Страсбург
«Страсбург» подходит к ответной встрече с акцентом на домашнюю стабильность и необходимость отыгрывать дефицит в два мяча. На своём поле команда демонстрирует устойчивые результаты: 10 матчей без поражений в 12 последних во всех турнирах и лишь три проигрыша в 14 домашних играх чемпионата при восьми победах. В атаке команда держит средний показатель 1,40 гола за игру в последних пяти встречах, регулярно создавая моменты через фланговую активность и давление на штрафную. Однако оборона остаётся проблемной зоной: в среднем 1,20 пропущенного мяча за матч и серия из четырёх игр подряд с пропущенными. В первой встрече против «Майнца» французский клуб нанес 9 ударов и наиграл более чем на 1.0 xG, но провал стартового отрезка с двумя пропущенными мячами к 19-й минуте предопределил результат. Важным фактором может стать возвращение Эмануэля Эмеги в старт — после травмы Паникелли команда испытывала трудности с завершением атак. Дополнительное преимущество — полноценная подготовка: матч Лиги 1 был перенесён, и команда целенаправленно готовилась к этой игре.
Майнц
«Майнц» приезжает во Францию с комфортным преимуществом после победы 2:0 в первом матче, где исход был решён уже в дебюте — голы на 11-й и 19-й минутах. Этот результат стал частью серии из девяти матчей без поражений, которая прервалась в последнем туре Бундеслиги поражением от «Фрайбурга» (0:1), где команда нанесла всего три удара в створ. При Урсе Фишере «Майнц» стабилизировал игру, однако выездные показатели неоднозначны: в рамках Лиги конференций — лишь одна победа в пяти матчах, включая осечки против соперников более низкого уровня. При этом в более широком отрезке с декабря — только два поражения в гостях. Кадровая ситуация остаётся смешанной: вернулся Надим Амири, но вне игры остаются Ли Чжэ Сон, Силас и ряд атакующих игроков, что снижает вариативность впереди, хотя текущие результаты в еврокубках были достигнуты и без них.
Личные встречи
Статистика личных встреч ограничивается одной игрой, в которой «Майнц» победил 2:0. Немецкий клуб реализовал стартовое давление, забив дважды в первые 19 минут. При этом по созданным моментам «Страсбург» не выглядел слабее: 9 ударов и показатель xG выше единицы, однако реализация оказалась на нуле, а ранний провал в обороне стал решающим.
