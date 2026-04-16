Французской команде необходимо забивать минимум дважды, что неизбежно приведёт к агрессивной модели с высоким владением и риском оголения зон. «Майнц», имея преимущество, вероятнее всего сделает ставку на компактную оборону, средний блок и быстрые переходы. Ключевой фактор — первый гол: ранний мяч хозяев резко повысит давление и изменит структуру игры, тогда как гол гостей практически закроет противостояние.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

34' Годо от левого края штрафной подал на дальнюю штангу, но никто не дотянулся до передачи.

32' Большое преимущество по владению у «Страсбурга», но после пропущенного гола «Майнц» не подпускает даже к штрафной французов.

29' Дукуре сильно забросил мяч в чужую штрафную, но не смог достать мяч Энсисо.

26' Гооооол!!! 1:0. Быстрая атака удалась хозяевам, мяч на левом крае штрафной получил Чилуэлл и прострелил на ближнюю штангу, где с линии вратарской в падении замкнул передачу Себастьян Нанаси.

25' Годо здорово подал с левого фланга на правый угол вратарской, откуда эффектно пробил боковыми ножницами Эль-Мурабет, но парировал Бац.

22' Эль-Мурабет грубо на фланге сфолил на Тице, но и француза жалеет арбитр.

Статистика матча 1 Удары мимо 0 66 Владение мячом 35 0 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 2 Фолы 5

19' Локтем зарядил по лицу Доминик Кор Морейру и получил «горчичник», хотя, кажется, можно было и удалять немца.

18' Тиц получил мяч в центре штрафной и вторым касанием попытался пробить, но выбил сферу из-под его ноги Омобамиделе.

17' 67% на 33% владение в пользу хозяев поля.

15' Вроде бы вернулся в игру капитан «Страсбурга».

14' Медицинская бригада на поле и готовится замена, судя по активности в разминочной зоне.

13' Дукуре присел на газон. Сложно сказать в чём причина повреждения.

11' Промчался по правому флангу Вайпер и подал в штрафную, но первым на мяче оказался вратарь хозяев Пендерс.

09' Из-за пределов штрафной попытался пробить Мвене, но его заблокировал Барко.

07' Прерывая передачу с левого фланга, Дукуре чуть не срезал мяч в свои ворота, рядом с ближней стойкоя мяч прокатился.

06' Уаттара мощно пробил с хода от правого края штрафной в верхний ближний угол, но мяч выше створа пролетел.

04' Ошиблись в опорной зоне французы, в итоге мяч перед штрафной оказался у Кавасаки, который на дриблинге прошёл нескольких защитников, сделал передачу в область 11-ти метров, но перехватили мяч защитники.

03' Барко сфолил в центре поля на Тице.

01' Барко опасно забрасывал в чужую штрафную в адрес Годо, но первым на мяче оказался вратарь «Майнца» Даниэль Бац.

01' Матч начался! С центра разыграли гости!

До матча

21:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

21:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

21:45 Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия); Ассистент: Бруну Жезуш (Португалия); Ассистент: Лусиану Мая (Португалия); Резервный: Жоау Феррейра (Порту, Португалия).

21:30 Матч пройдёт на стадионе «Мено» (Страсбург, Франция), вместимостью 26 109 зрителей.

Стартовые составы команд

Страсбург: Майк Пендерс, Исмаэль Дукуре, Эндрю Омобамиделе, Бен Чилуэлл, Самир Эль-Мурабет, Валентин Барко, Диегу Морейра, Абдул Уаттара, Себастьян Нанаси, Хулио Энсисо, Мартиаль Годо.

Майнц: Даниэль Бац, Данни да Коста, Стефан Пош, Доминик Кор, Сильван Видмер, Каисю Сано, Сота Кавасаки, Филипп Мвене, Пауль Небель, Нельсон Вайпер, Филлип Тиц.

Страсбург

«Страсбург» подходит к ответной встрече с акцентом на домашнюю стабильность и необходимость отыгрывать дефицит в два мяча. На своём поле команда демонстрирует устойчивые результаты: 10 матчей без поражений в 12 последних во всех турнирах и лишь три проигрыша в 14 домашних играх чемпионата при восьми победах. В атаке команда держит средний показатель 1,40 гола за игру в последних пяти встречах, регулярно создавая моменты через фланговую активность и давление на штрафную. Однако оборона остаётся проблемной зоной: в среднем 1,20 пропущенного мяча за матч и серия из четырёх игр подряд с пропущенными. В первой встрече против «Майнца» французский клуб нанес 9 ударов и наиграл более чем на 1.0 xG, но провал стартового отрезка с двумя пропущенными мячами к 19-й минуте предопределил результат. Важным фактором может стать возвращение Эмануэля Эмеги в старт — после травмы Паникелли команда испытывала трудности с завершением атак. Дополнительное преимущество — полноценная подготовка: матч Лиги 1 был перенесён, и команда целенаправленно готовилась к этой игре.

Майнц

«Майнц» приезжает во Францию с комфортным преимуществом после победы 2:0 в первом матче, где исход был решён уже в дебюте — голы на 11-й и 19-й минутах. Этот результат стал частью серии из девяти матчей без поражений, которая прервалась в последнем туре Бундеслиги поражением от «Фрайбурга» (0:1), где команда нанесла всего три удара в створ. При Урсе Фишере «Майнц» стабилизировал игру, однако выездные показатели неоднозначны: в рамках Лиги конференций — лишь одна победа в пяти матчах, включая осечки против соперников более низкого уровня. При этом в более широком отрезке с декабря — только два поражения в гостях. Кадровая ситуация остаётся смешанной: вернулся Надим Амири, но вне игры остаются Ли Чжэ Сон, Силас и ряд атакующих игроков, что снижает вариативность впереди, хотя текущие результаты в еврокубках были достигнуты и без них.

Личные встречи

Статистика личных встреч ограничивается одной игрой, в которой «Майнц» победил 2:0. Немецкий клуб реализовал стартовое давление, забив дважды в первые 19 минут. При этом по созданным моментам «Страсбург» не выглядел слабее: 9 ударов и показатель xG выше единицы, однако реализация оказалась на нуле, а ранний провал в обороне стал решающим.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.85.