Сохранит ли «Майнц» гандикап перед «Страсбургом»?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.85

Французский «Страсбург» сыграет против немецкого «Майнца» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 16 апреля, начало — в 22:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Страсбург — Майнц с коэффициентом для ставки за 2.85.

«Страсбург»

Турнирная таблица: «Страсбург» досрочно вышел в 1/8 финала Лиги конференций, за тур до окончания группового этапа. Французы заняли итоговое 1-е место, набрав 16 очков. В основном этапе команда Гари О’Нила переиграла исландский «Брейдаблик» (3:1), шотландский «Абердин» (1:0), английский «Кристал Пэлас» (2:1), шведский «Хеккен» (2:1), словацкий «Слован» (2:1) и сыграла вничью с польской «Ягеллонией» (1:1).

В первом раунде плей-офф Лиги конференций «Страсбург» переиграл хорватскую «Риеку» (1:1 — ничья дома, 2:1 — победа в гостях).

Последние матчи: В первом матче четвертьфинала Лиги конференций «Старсбург» уступил немецкому «Майнцу» со счетом 0:2.

Не сыграют: Французскому клубу из-за травм не смогут помочь форвард Эммануэль Эмега из Нидерландов и полузащитник Диегу Морейра из Бельгии.

Состояние команды: Прервалась десятиматчевая беспроигрышная серия «Страсбурга». Клуб французской Лиги 1 ранее одержал пять побед и пять встреч сыграл вничью, включая матчи чемпионата и Кубка Франции, а также Лиги конференций.

«Майнц»

Путь в плей-офф: «Майнц» вышел в 1/8 финала Лиги конференций напрямую, расположившись на 7-м месте с 13 набранными очками. В основном этапе клуб Бундеслиги выиграл у кипрской «Омонии» (1:0), боснийского «Зриньски» (1:0), турецкого «Самсунспора» (2:0) и итальянской «Фиорентины» (2:1), а также сыграл вничью с польским «Лехом» (1:1).

В первом раунде плей-офф «Майнц» нанес поражение чешской «Сигме» (2:0 — победа дома, 0:0 — ничья в гостях).

Последние матчи: «Майнц» фактически обеспечил себе участие в полуфинале Лиги конференций, переиграв «Страсбург» (2:0). Голами в составе немецкого клуба отметились Каисю Сано и Штефан Пош. Между матчами Лиги конференций «Майнц» провел матч в Бундеслиге, проиграв «Фрайбургу» (0:1).

Не сыграют: Из-за травм немецкому клубу в матче 1/4 финала Лиги конференций не помогут защитник Антони Каси, полузащитник Надием Амири и нападающий Бенедикт Холлербах.

Состояние команды: Прервалась девятиматчевая беспроигрышная серия «Майнца», ранее команда одержала пять побед и сыграла четыре встречи вничью.

Статистика для ставок

«Майнц» переиграл «Сигму» в 1/8 финала Лиги конференций (2:0 — по сумме двух матчей)

«Страсбург» переиграл «Риеку» в 1/8 финала Лиги конференций (3:2 — по сумме двух матчей)

«Майнц» переиграл «Страсбург» в четвертьфинале Лиги конференций (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Страсбурга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.55, а победа «Майнца» — в 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.

Прогноз: «Майнц» едет во Францию с преимуществом в два мяча, даже неудача в игре против «Фрайбурга» вряд ли надломит психологически немецкий клуб. Ожидаем, что клуб Бундеслиги сможет сохранить гандикап перед «Страсбургом».

Ставка: Фора «Майнца» (0) с коэффициентом 2.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, скорее всего больше трех мячей команды не забьют друг другу.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.85.