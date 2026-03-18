прогноз на матч Кубка России, ставка за 1.97.

17 марта в рамках матча 1/2 финала Кубка России Пути регионов сыграют «Крылья Советов» и «Локомотив». Начало встречи — в 18:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Крылья Советов — Локомотив с коэффициентом для ставки за 1.97.

«Крылья Советов»

Путь к 1/2 финала: «Крылья Советов» завершили групповой этап Кубка России, став третьей командой квартета B. Самарцы набрали восемь очков после шести туров. Клуб прошел в стадию 1/4 финала Пути регионов.

Последние матчи: В матче первого раунда 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» смогли пройти «КАМАЗ». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти самарцы переиграли соперника со счетом 4:2.

Во втором раунде четвертьфинала Пути регионов «Крылья Советов» встретились с «Оренбургом», сумев обыграв соперника со счетом 2:0. После этого в матчах РПЛ команда проиграла «Пари НН» со счетом 0:3 и обыграла махачкалинское «Динамо» (2:0).

Состояние команды: «Крылья Советов» уверенно выглядели в последней кубковой встрече, однако в поединке чемпионата команда провалила свой поединок. Отметим, что команда проиграла четыре из последних шести матчей.

«Локомотив»

Путь к 1/2 финала: «Локомотив» занял вторую строчку в квартете D c 13 очками после шести туров. Команда не смогла пройти «Спартак» в 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ и попал в сетку Пути регионов.

Последние матчи: на стадии второго раунда 1/4 финала Пути регионов «Локомотив» смог справиться с тульским «Арсеналом». Московская команда обыграла оппонента со счетом 2:1.

В трех последних поединках РПЛ после зимней паузы «Локомотив» смог обыграть «Пари НН» со счетом 2:1, сыграл вничью против грозненского «Ахмата» (2:2) и крупно уступил казанскому «Рубину» со счетом 0:3.

Состояние команды: «Локомотив» является одним из фаворитом сетки Пути регионов. Команда отлично себя показала на групповом этапе, поделив очки со ЦСКА. Безусловно, для клуба будет крайне важен успех в Кубке, но и в РПЛ отрыв от лидера составляет всего пять баллов.

Статистика для ставок

«Крылья Советов» проиграли четыре из шести последних матчей

«Локомотив» потерпел одно поражение в последних шести матчах

В матче первого круга РПЛ команды сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Локомотиву» с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.65, а победа «Крыльев Советов» — в 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 1.91.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание победы гостей в этом матче. «Локомотив» должен исправиться за поражение в последнем матче и показать свои намерения на титул.

Ставка: Победа «Локомотива» в матче за 1.97.

Прогноз: Можно рискнуть и поставить на тотал больше трех мячей в поединке. Это дополнительная ставка.

Ставка: Тотал больше трех мячей в матче за 2.39.