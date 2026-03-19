В четверг, 19 марта, самарские «Крылья Советов» примут московский «Локомотив» в рамках 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

18:10 Главным судьей матча будет Владимир Москалёв из Воронежа.

Стартовые составы команд

«Крылья Советов»: Кокарев, Ороз, Божин, Чернов, Печенин, Рассказов, Ахметов, Бабкин, Костанца, Олейников, Чинеду.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Погостнов, Рамирес, Пруцев, Годяев, Батраков, Руденко, Мялковский, Комличенко.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» завершили групповой этап Кубка России, став третьей командой квартета B. Самарцы набрали восемь очков после шести туров. Клуб прошел в стадию 1/4 финала Пути регионов. В матче первого раунда 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» смогли пройти «КАМАЗ». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти самарцы переиграли соперника со счетом 4:2. Во втором раунде четвертьфинала Пути регионов «Крылья Советов» встретились с «Оренбургом», сумев обыграв соперника со счетом 2:0. После этого в матчах РПЛ команда проиграла «Пари НН» со счетом 0:3 и обыграла махачкалинское «Динамо» (2:0).

«Крылья Советов» уверенно выглядели в последней кубковой встрече, однако в поединке чемпионата команда провалила свой поединок. Отметим, что команда проиграла четыре из последних шести матчей.

«Локомотив»

«Локомотив» занял вторую строчку в квартете D c 13 очками после шести туров. Команда не смогла пройти «Спартак» в 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ и попал в сетку Пути регионов. На стадии второго раунда 1/4 финала Пути регионов «Локомотив» смог справиться с тульским «Арсеналом». Московская команда обыграла оппонента со счетом 2:1. В трех последних поединках РПЛ после зимней паузы «Локомотив» смог обыграть «Пари НН» со счетом 2:1, сыграл вничью против грозненского «Ахмата» (2:2) и крупно уступил казанскому «Рубину» со счетом 0:3.

«Локомотив» является одним из фаворитом сетки Пути регионов. Команда отлично себя показала на групповом этапе, поделив очки со ЦСКА. Безусловно, для клуба будет крайне важен успех в Кубке, но и в РПЛ отрыв от лидера составляет всего пять баллов.

Личные встречи

В матче первого круга РПЛ команды сыграли вничью со счетом 2:2. За всю историю команды сыграли между собой 130 матчей, в 63 играх победил «Локомотив», в 30 «Крылья», оставшиеся 37 матчей завершились вничью.

