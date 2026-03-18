19 марта в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Фрайбург» и «Генк». Начало игры — в 20:45 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Фрайбург — Генк с коэффициентом для ставки за 1.79.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» идет на восьмой позиции в чемпионате Германии, имея в активе 34 балла после 26 туров. Клуб пока в 11 очках от зоны еврокубков.

Общий этап Лиги Европы немцы завершили на седьмой строчке, набрав за восемь туров 17 очков. Это позволило команде пройти сразу в стадию 1/8 финала Лиги Европы.

Последние матчи: в последнем матче Лиги Европы «Фрайбург» уступил «Генку» в гостевом поединке со счетом 1:0. Немецкий коллектив провалил матч, позволив бельгийцам доминировать во встрече.

В последних матчах Бундеслиги команда уступила берлинскому «Униону» со счетом 0:1 и сыграл в результативную ничью с «Байером», завершив встречу со счетом 3:3.

Состояние команды: «Фрайбург» на спаде. Это ярко отражает статистика в последних семи матчах, в которых у клуба всего одна победа, два матча вничью и четыре поражения. При этом в каждой из этих встреч клуб пропускал голы.

«Генк»

Турнирное положение: «Генк» завершил общий этап Лиги Европы на девятой строчке, набрав за восемь туров 16 очков. В активе бельгийского клуба пять побед, один матч вничью и два поражения.

В чемпионате Бельгии «Генк» занимает седьмое место после 29 туров, отставая всего на три очка от топ-4. Пока в активе клуба 41 балл.

Последние матчи: в последнем матче Лиги Европы «Генк» по всем статьям обыграл «Фрайбург». Бельгийский клуб нанес 17 ударов против пяти у соперника, при этом всего три в створ, что не позволило «Генку» рассчитывать на более комфортное преимущество.

В последних матчах чемпионата Бельгии «Генк» смог с минимальным счетом 1:0 обыграть «Сент-Труйден» и проиграл лидеру первенства «Юниону» (1:2).

Состояние команды: «Генк» показал яркую игру в первом поединке и сделал заявку на выход в 1/4 финала турнира. Конечно, это всего 1:0 и команде предстоит сыграть перед чужими трибунами. При этом «Генк», в отличие от «Фрайбурга», продолжает погоню за лидерами внутреннего чемпионата. Сможет ли клуб сместить фокус на данный фокус и повторить результат?

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фрайбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в 5.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.05.

Прогноз: Считаем, что обе команды в матче смогут забить. Это основная ставка.

Прогноз: Можно рискнуть и поставить на ничью в основное время. «Фрайбургу» придется вскрывать оборону соперника, а с этим у немецкого клуба есть проблемы. Нет сомнений, что резвая атака «Генка» доставит проблемы немцам.

