17 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Арсенал» и «Байер». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Арсенал — Байер с коэффициентом для ставки за 5.50.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» нынешний сезон проводят весьма продуктивно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Арсенал» на 9 очков опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Канониры» дожали колючий «Эвертон» (2:0).
До того команда подписала мировую с «Байером» (1:1). А вот поединок с «Мансфилд Тауном» завершился успехом (2:1).
В пяти своих последних матчах «Арсенал» добыл 4 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: «Канониры» ныне находятся на подъеме. Между тем, главной целью является триумф в АПЛ.
Причем «Арсенал» традиционно удачно противостоит «Байеру». В четырех очных поединках команда победила 2 раза при двух паритетах.
«Байер»
Турнирное положение: «Фармацевты» нынешний сезон проводят блекло. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Байер» на 2 очка отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фармацевты» не уступили «Баварии» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Арсеналом» (1:1). А вот чуть ранее она сыграла вничью с «Фрайбургом» (3:3).
При этом «Байер» в пяти последних матчах победил один раз. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Фармацевты» ныне выглядят не столь уверенно. Команда не смогла победить в 3 своих последних матчах.
При этом «Байер» в трех своих последних поединках забил 5 мячей. Да и Патрик Шик явно способен выдать отдельный яркий поединок.
В этом поединке «фармацевты» явно будут действовать в расчете на контратаки. Немцы уж точно не боятся «канониров».
Ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Арсенал» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.20.
Прогноз: «Байер» явно способен прибавить, да и «канониры» слишком увлечены борьбой за чемпионство в Англии.
Ставка: Проход «Байера» за 5.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих забьют больше пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 8.50
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Фармацевты» не уступили в 6 своих последних матчах
- «Арсенал» вряд ли успеет отойти от сложного последнего матча
- Леверкузенцы забили 5 мячей в 3 своих последних матчах
- «Фармацевты» в первой встрече выглядели не слабее «Арсенала»
- Наконец-то вернулся в строй ведущий форвард «Байера» Патрик Шик
