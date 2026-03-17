дерзкая ставка за 5.50 на матч Лиги чемпионов

17 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Арсенал» и «Байер». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Арсенал — Байер с коэффициентом для ставки за 5.50.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» нынешний сезон проводят весьма продуктивно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Арсенал» на 9 очков опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Канониры» дожали колючий «Эвертон» (2:0).

До того команда подписала мировую с «Байером» (1:1). А вот поединок с «Мансфилд Тауном» завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах «Арсенал» добыл 4 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: «Канониры» ныне находятся на подъеме. Между тем, главной целью является триумф в АПЛ.

Причем «Арсенал» традиционно удачно противостоит «Байеру». В четырех очных поединках команда победила 2 раза при двух паритетах.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» нынешний сезон проводят блекло. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Байер» на 2 очка отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фармацевты» не уступили «Баварии» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Арсеналом» (1:1). А вот чуть ранее она сыграла вничью с «Фрайбургом» (3:3).

При этом «Байер» в пяти последних матчах победил один раз. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Фармацевты» ныне выглядят не столь уверенно. Команда не смогла победить в 3 своих последних матчах.

При этом «Байер» в трех своих последних поединках забил 5 мячей. Да и Патрик Шик явно способен выдать отдельный яркий поединок.

В этом поединке «фармацевты» явно будут действовать в расчете на контратаки. Немцы уж точно не боятся «канониров».

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Арсенал» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.20.

Прогноз: «Байер» явно способен прибавить, да и «канониры» слишком увлечены борьбой за чемпионство в Англии.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.50 на матч «Арсенал» — «Байер» позволит вывести на карту выигрыш 4500₽, общая выплата — 5500₽

Ставка: Проход «Байера» за 5.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих забьют больше пяти мячей.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 8.50 на матч «Арсенал» — «Байер» позволит вывести на карту выигрыш 7500₽, общая выплата — 8500₽

Ставка: ТБ 5.5 за 8.50

Пять причин, почему ставка зайдет

«Фармацевты» не уступили в 6 своих последних матчах

«Арсенал» вряд ли успеет отойти от сложного последнего матча

Леверкузенцы забили 5 мячей в 3 своих последних матчах

«Фармацевты» в первой встрече выглядели не слабее «Арсенала»

Наконец-то вернулся в строй ведущий форвард «Байера» Патрик Шик

