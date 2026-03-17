Первый матч 1/8 финала между этими командами на прошлой неделе завершился вничью 1:1 при относительно равной игре: на гол Андриха «Арсенал» ответил ударом Хаверца с пенальти. Подтвердят ли англичане статус фаворитов на своём поле? Ответная встреча начнётся в 23:00 МСК. А следить за её ходом можно в нашей онлайн-трансляции.

12' Слишком сильно забрасывал мяч Эзе на дальнюю штангу из-за пределов штрафной. Габриэль не допрыгнул — будет удар от ворот.

11' Вбежал в штрафную немцев Дьёкереш и отдал неудачный пас в центр, попав в ногу Квансе. Ещё один угловой для хозяев.

10' Дальний удар Паласиоса заблокирован защитой «Арсенала».

09' Выскочил на ближнюю штангу Габриэль и хотел пробить головой, но мяч попал в плечо и ушёл за пределы поля.

08' Первый угловой подадут лондонцы. Сака на правом фланге не обыграл Гримальдо.

07' Спокойно «Арсенал» катает мяч на своей половине, «Байер» прессингует.

Статистика матча 1 Удары мимо 0 62 Владение мячом 39 1 Угловые удары 1

05' Попытались хозяева через пас войти в чужую штрафную, защитники «Байера» их оттуда выдавили.

04' Перехватили мяч игроки «Арсенала», «Байер» моментально отходит всей командой назад.

03' Неожиданно активны гости на старте. «Арсенал» пока не может отобрать мяч.

02' «Байер» заработал первый угловой — Салиба надёжно сыграл против Кофане после навеса в штрафную.

01' Матч начался!

До матча

22:58 Гимн Лиги чемпионов звучит на «Эмирейтс». Ждём стартового свистка!

22:52 10 градусов тепла и без осадков сегодня вечером в Лондоне — отличные условия для красивого футбола!

22:45 Главный арбитр встречи — 43-летний Данни Маккели из Нидерландов.

22:39 Сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Домашняя арена «Арсенала» вмещает 60 704 зрителя.

Стартовые составы команд

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Инкапье, Субименди, Райс, Сака, Эзе, Троссар, Дьёкереш.

«Байер»: Бласвих, Кванса, Андрих, Тапсоба, Поку, Паласиос, Гарсия, Гримальдо, Маза, Террье, Кофане.

«Арсенал»

Перед 1/8 финала команда Микеля Артеты котировалась у букмекеров фаворитом не только противостояния с «Байером», но и вообще всей Лиги чемпионов, однако в Леверкузене «Арсенал» неожиданно испытал проблемы — и мог вообще проиграть, если бы не спорный 11-метровый на Мадуэке на последних минутах. Английский клуб вообще впервые в этом сезоне ЛЧ не выиграл — на общем этапе, напомним, было восемь побед в восьми матчах.

Но даже с этой ничьей форма «Арсенала» всё равно остаётся солидной: 13 матчей подряд во всех турнирах без поражений (последнее было от «МЮ» в конце января), из них всего 3 ничьи и 10 побед. А на «Эмирейтс» победная серия достигла шести матчей. Проход в четвертьфинал ЛЧ для «канониров» — даже не задача-минимум, а практически что-то само собой разумеющееся: если вдруг «Арсенал» вылетит от «Байера», этого не поймут ни болельщики, ни руководство, а под Артетой может с новой силой зашататься кресло. В ответной игре хозяевам не помогут травмированные Мерино, Эдегор и Тимбер.

«Байер»

Леверкузенцы удивили многих домашней ничьей против «Арсенала» — особенно с учётом не самых блестящих результатов в последний месяц. Да, в стыковых матчах Лиги чемпионов справились с не самым страшным «Олимпиакосом» (2:0 и 0:0), но вот в Бундеслиге с начала февраля успели потерять кучу очков с середняками: мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1), берлинским «Унионом» (0:1), «Майнцем» (1:1), «Фрайбургом» (3:3). На этом фоне 1:1 против одной из лучших команд Европы — фактически сенсация.

К игре в Лондоне «Байер» подходит на серии из трёх ничьих подряд, причём последняя получилась совсем драматичной: в субботу леверкузенцы скатали 1:1 на «Бай-Арене» с мюнхенской «Баварией», которая осталась в меньшинстве ещё в первом тайме, а доигрывала вообще вдевятером — но даже так умудрилась увезти одно очко. Против «Арсенала» не сможет сыграть довольно большая группа футболистов: травмированы Флеккен, Телла, Васкес, Баде, Артур и Бен-Сегир.

